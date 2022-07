Zendaya è in Stranger Things? (Ecco cosa sappiamo)

Stanno per passare due settimane dalla parte finale di Cose più strane la stagione 4 è stata rilasciata su Netflix e le persone parlano ancora della quarta stagione. Ma mentre alcune persone stanno ancora parlando della stagione 4, altre sono andate avanti e sono alla ricerca di nuovi aggiornamenti sulla prossima quinta stagione. Le ultime notizie in giro Cose più strane la stagione 5 ti farà sicuramente eccitare perché coinvolge Euforiaè Zendaya Coleman.

A quanto pare, gira una voce su Zendaya che si unisce al cast di Cose più strane stagione 5. Questa non è la prima volta che si dice che un’attrice si unisca al Cose più strane lancio. Nel 2021, Lui è tutto ciò Si diceva che la star Addison Rae sarebbe apparsa nella quarta stagione della serie di fantascienza, ma non è venuto fuori nulla. Era semplicemente un suo fan che affermava che sarebbe stata nello show senza prove concrete a sostegno. Ora nel 2022, le persone affermano ancora una volta che Rae sarà nella quinta e ultima stagione, ma nulla è stato confermato.

Quindi cosa significa questo per Zendaya? Sarà nella quinta stagione o si tratta solo di fan che speculano e diffondono di nuovo false informazioni? Andiamo in fondo a questa voce proprio di seguito.

Zendaya sarà nella quinta stagione di Stranger Things?

Per quanto ci sia piaciuto vedere l’attrice incredibilmente talentuosa unirsi a Cose più strane nel cast della quinta e ultima stagione, semplicemente non sta succedendo. Purtroppo, Zendaya non apparirà nella quinta puntata. È solo un’altra voce che non ha prove a sostegno.

La voce è partita da un fan dello show e da Zendaya su TikTok. Secondo HITC, un utente TikTok con l’handle @baconwithsyruppp ha pubblicato un TikTok il 12 luglio, con un testo che afferma che Zendaya sarà nella quinta stagione. Il testo esatto recita: “I Duffer Brothers hanno appena confermato Zendayas gunna (che sarà) in Stranger Things 5”. Il video ha raggiunto oltre 500.000 visualizzazioni. Naturalmente, la sezione dei commenti sul video di TikTok è piena di un gruppo di fan che esprimono la loro eccitazione.

Tuttavia, né Netflix né i Duffer Brothers hanno confermato questa voce. Un altro motivo per cui siamo certi che Zendaya non ci sarà Cose più strane la quinta stagione è perché i Duffer Brothers hanno recentemente annunciato che non ci sarebbero stati nuovi personaggi nell’ultima stagione. Quindi questo sostanzialmente sfata le voci sul casting di Addison Rae e Zendaya.

Non preoccuparti, però. Addison Rae ha un accordo multi-film con Netflix, quindi dovremmo vederla presto in un nuovo progetto. Inoltre, Zendaya è sempre occupato e occupato. La vedremo dopo nei film Sfidanti e Dune: parte seconda.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura Cose più strane stagione 5!