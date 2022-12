Yusra Mardini ha vinto una medaglia alle Olimpiadi?

Il film Netflix The Swimmers racconta la storia ispiratrice delle sorelle Yusra e Sara Mardini e il loro viaggio che cambia la vita dall’essere rifugiate alla competizione alle Olimpiadi.

Il film descrive la fuga delle sorelle dalla Siria dilaniata dalla guerra e segue il loro pericoloso viaggio attraverso il Mar Egeo per trovare sicurezza in Europa.

Dopo essersi stabilita in Germania, Yusra ha continuato miracolosamente a competere alle Olimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro e ai fan di The Swimmers è stato chiesto se avesse vinto o meno una medaglia durante i giochi.

La storia che ha ispirato The Swimmers

The Swimmers è basato sulla storia davvero ispiratrice delle sorelle Yusra e Sara Mardini che, nell’agosto 2015, sono state costrette a fuggire dalla loro casa nella Siria dilaniata dalla guerra.

Durante la loro infanzia a Darayya, un sobborgo della capitale Damasco, le sorelle Mardini erano appassionate nuotatrici con Yusra che gareggiava persino per la Siria ai Campionati del mondo in Turchia e Dubai.

Le loro vite sono state sconvolte quando è scoppiata la guerra in Siria e nel 2015 le sorelle adolescenti hanno dovuto lasciare casa e famiglia per trovare sicurezza ovunque potessero trovarla.

Hanno viaggiato attraverso il Libano e la Turchia prima di fare una pericolosa traversata in barca verso la Grecia. Le suore hanno dovuto condividere un gommone fatto per sette persone con altri 18 profughi e durante il viaggio il motore della barca si è spento.

Per mettersi in salvo, Yusra, Sara e altri due passeggeri si sono tuffati in acqua per spingere e tirare la barca a terra e dopo tre ore di nuoto nell’acqua fredda, sono finalmente riusciti a raggiungere l’isola greca di Lesbo.

Le sorelle Mardini alla fine si sono stabilite in Germania, dove Yusra ha riacceso la sua passione per il nuoto e ha incontrato l’allenatore Sven Spannenkrebs che l’ha aiutata ad assicurarsi un posto nella squadra olimpica dei rifugiati per le Olimpiadi del 2016 a Rio.

Yusra Mardini ha vinto una medaglia alle Olimpiadi del 2016?

No, Yusra Mardini non ha vinto una medaglia alle Olimpiadi di Rio nel 2016.

Gareggiando sotto la bandiera olimpica come parte della squadra olimpica dei rifugiati, Yusra è riuscita a vincere una delle sue manche nei 100 m farfalla, battendo altri quattro nuotatori nel processo.

Tuttavia, il suo tempo di 1: 09.21 ha significato che alla fine è arrivata 41esima su 45 partecipanti.

Yusra ha anche gareggiato alle Olimpiadi di Tokyo

Non contenta di una sola apparizione olimpica alle spalle, Yusra Mardini ha continuato ad allenarsi e si è assicurata un posto alle Olimpiadi di Tokyo che si sono svolte nel 2021 dopo che la pandemia di Covid-19 ha ritardato i giochi.

Mardini ancora una volta ha gareggiato per la squadra olimpica dei rifugiati e ha persino portato la bandiera olimpica per la sua squadra durante la cerimonia di apertura.

Yusra ha registrato un tempo enormemente migliorato di 1:06.78 nei 100 m farfalla, un miglioramento di 2,5 secondi rispetto al 2016, anche se non è riuscita ad assicurarsi un posto nelle ultime 16 qualificazioni.

Anche se potrebbe non aver vinto una medaglia in nessuna delle Olimpiadi a cui ha preso parte, il fatto che Yusra sia persino riuscita a competere è un enorme risultato in sé e per sé.

A soli 24 anni, però, Yusra si sta ancora divertendo a nuotare e i giochi di Parigi del 2024 non sono troppo lontani, quindi chissà se la vedremo gareggiare di nuovo alle Olimpiadi.

The Swimmers è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 23 novembre 2022.

