Yu Ling dell’età di The Circle, Instagram, altezza, lavoro e altro ancora

Mentre ci prepariamo per un’altra emozionante stagione di Il cerchio, stiamo raccogliendo tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo entusiasmante cast di questa stagione!

Come nelle passate stagioni, Il cerchio la stagione 4 presenta un cast variegato pieno di nuove personalità divertenti in lizza per il premio in denaro della stagione e il titolo di vincitore di Il cerchio! Tra i giocatori di spicco della stagione c’è Yu Ling Wu, che promette di dare una scossa al gioco con la sua personalità focosa.

Conosci Yu Ling da Il cerchio stagione 4 prima della premiere della stagione 4 mentre analizziamo tutto ciò che c’è da sapere sul concorrente della stagione 4!

Yu Ling dell’era di The Circle

Il cerchio Il concorrente della stagione 4 Yu Ling Wu ha 25 anni.

Yu Ling di The Circle Instagram

Se sei ossessionato da Yu Ling, vorrai sicuramente darle un seguito su Instagram, cosa che puoi fare tramite questo link! L’Instagram di Yu Ling è pieno di post che mettono in evidenza il suo stile sorprendente e audace e alcune delle sue cose preferite.

Attualmente, Yu Ling ha un seguito di 17.4k follower, ma immaginiamo che il numero aumenterà rapidamente man mano che i fan la scopriranno su

Yu Ling dall’altezza di The Circle

Come rivela Yu Ling sulle sue piattaforme di social media, è alta quattro piedi, sei e un quarto di pollice.

Yu Ling del lavoro The Circle

Yu Ling è una consulente di marketing del marchio di San Francisco, anche se la sua biografia su Instagram sembra indicare che ora si trova a New York City.

Yu Ling da The Circle YouTube

Se sei ossessionato dalle abilità di trucco audaci e colorate di Yu Ling Il cerchio, potresti essere entusiasta di sapere che Yu Ling ha effettivamente un canale YouTube in cui ha precedentemente pubblicato una varietà di contenuti, incluso il fantastico tutorial qui sotto!

Il cerchio è ora in streaming su Netflix! I nuovi episodi della stagione 4 usciranno ogni mercoledì di maggio a partire dal 4 maggio 2022!