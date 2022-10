YouTuber Emil Nyström trasforma 10 centesimi in un convulso esercito di martello da guerra del sogno di Henry Cavill

Henry Cavill è un uomo di molti crediti. Cavill è uno degli attori più influenti al mondo. Con una carriera che dura da oltre tre decenni, abbiamo visto Cavill trasformarsi in un grande attore che interpreta perfettamente tutti i suoi ruoli. Sebbene Cavill sia un attore di grande successo e abbia una grande carriera, ha anche una vita oltre le telecamere.

A parte le sue incredibili capacità di recitazione, sappiamo tutti che il Enola Holmes attore è anche un avido lettore e un grande giocatore. Sebbene siamo consapevoli dell’amore degli attori britannici per i giochi, Henry Cavill è anche un grande fan di esercito di Warhammer. Recentemente, a la star di YouTube ha trasformato una cifra del valore di $ 0,10 in un esercito di Warhammer del sogno di Cavill.

Youtuber scambia $ 0,10 goblin per l’esercito di Warhammer dei sogni di The Man of Steel

Come tutti sappiamo, Henry Cavill ha una profonda passione per i libri, i videogiochi e i fumetti, basti pensare alla cultura nerd in generale. Tuttavia, una cosa il Geralt di Rivia è in soggezione per il classico franchise martello da guerra, uno dei wargame da tavolo più popolari. Emil Nyström artista svedese ben curato, è uno YouTuber virale che dipinge e scolpisce personaggi in miniatura di Warhammer.

Sei mesi fa, Emil ha scambiato un piccolo personaggio goblin del valore di $ 0,10 Scitari Ranger. Quello fu l’inizio della ruota commerciale di Warhammer. Di recente, Emir ha ottenuto un accordo Titano Portatore della Guerra. Una volta che metterà le mani sul Titano Portatore della Guerra, completerà le sue $ 4000 dell’esercito di Adeptus Custodes. Interessante, anche Lo stregone la stella sta dipingendo la sua Custodes stesso esercito. E una collezione completa di Adeptus Custodes sarebbe un sogno che si avvera per Cavill.

LEGGI ANCHE: “Non è enorme”: quando Henry Cavill ha rivelato che aspetto ha la sua caverna da uomo di gioco

In precedenza, l’attore britannico aveva persino pubblicato un video in cui dipingeva un personaggio di Warhammer sul suo Instagram. Altrove nel videoEmil ha parlato dei vari scambi di personaggi di Warhammer che aveva fatto negli ultimi mesi. L’artista grafico ha anche scherzato su come intende dipingere l’intero Custodi raccolta con il suo partner Lucas per Cavill con cui giocare.

Henry Cavill e il suo amore per Warhammer

Henry Cavill potrebbe essere il più grande fan di Warhammer del pianeta. Più e più volte, l’attore britannico ha rivelato il suo amore per il classico franchise da tavolo. Anche in passato Cavill ha visitato il mondo di Warhammer a Nottingham, in Inghilterra.

Inoltre, l’uomo d’acciaio ha persino corretto un conduttore televisivo quando ha pronunciato male Warhammer come Warcraft. Tutto sommato, Cavill sarà sicuramente un ottimo ambasciatore del marchio per Warhammer.

Cosa ne pensi dell’ossessione di Cavill per Warhammer? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Il post YouTuber Emil Nyström trasforma 10 centesimi in un esercito di martello da guerra convulso del sogno di Henry Cavill è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.