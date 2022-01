“Young Wallander” Stagione 2: data di uscita di Netflix e cosa sappiamo finora

Young Wallander tornerà per la seconda stagione nel 2022 e, sebbene le recensioni siano state contrastanti, lo spettacolo ha colpito una corda per ottenere una seconda stagione. Ecco le ultime notizie su tutto ciò che sappiamo finora sulla stagione 2 di Il giovane Wallander.

Per chi non lo conoscesse, la serie è basata sul popolare franchise di Hennig Mankell che è stato precedentemente adattato sotto forma della serie della BBC, Wallander.

Lo spettacolo è stato rinnovato a novembre 2020 solo un paio di mesi dopo il suo debutto a settembre 2020. Con quel rinnovo super veloce, potresti aver pensato che avremmo ottenuto la seconda stagione nel 2021 (Deadline ha anche riferito che sarebbe stato così ) ma non è successo.

Young Wallander è stato un successo soprattutto in Svezia, dove è riuscito a rimanere nella top 10 delle classifiche per 35 giorni in totale. Si è comportato bene anche in altri paesi nordici. Negli Stati Uniti, la serie è apparsa nella top 10 solo per 3 giorni mentre nel Regno Unito è apparsa per 8.

Cosa aspettarsi da Young Wallander Stagione 2

Grazie a un comunicato stampa inviato all’outlet svedese Moviezine da Adam Pålsson ha rivelato diverse cose sulla nuova stagione.

Tradotto in inglese ha detto all’outlet:

“Penso che il nuovo caso sarà più vivace, più eccitante e ancora più avvincente. Andiamo oltre e la storia si allarga quando conosciamo ancora di più Reza, Rask, Mona e altri personaggi. È come se avessimo trovato una casa: conosciamo meglio l’universo e i personaggi, sappiamo con quale tavolozza di colori dovremmo dipingere e con quale tocco”

Avremo un nuovo boss che prenderà le redini dell’unità crimini gravi che riporta Kurt Wallander all’ovile (più sul casting di questo personaggio di seguito).

Nella seconda stagione, Wallander accetta l’offerta di tornare e gli viene affidato il compito di risolvere un caso apparentemente semplice: un incidente di contagio fuori da una discoteca affollata.

Quanti episodi ci saranno nella seconda stagione di Young Wallander?

Ci saranno ancora una volta sei episodi nella stagione 2. Non sono stati annunciati tempi di esecuzione, ma sappiamo quali episodi dirigeranno Jens Jonsson e Mani Maserrat nella stagione 2.

Chi tornerà e sarà nuovo nel cast della seconda stagione di Young Wallander?

Solo Adam Pålsson e Yasen Atour (che interpretano rispettivamente Kurt Wallander e Reza Al-Rahman) sono entrambi confermati per tornare per la stagione 2 di Wallander finora.

Sono stati elencati un certo numero di nuovi membri del cast Il giovane Wallander stagione 2.

Tomiwa Edun è stato scelto per il ruolo di Samuel Osei nella stagione 2. Edun ha avuto vari ruoli nel corso degli anni, incluso quello di Eddie in Netflix Cosa è successo lunedì. Ha anche avuto ruoli in Dottor chi, Cenerentola, e Merlino. Come accennato in precedenza, Samuel fungerà da nuovo capo assumendo la gestione dell’unità per reati gravi.

In secondo luogo, abbiamo Lisa Hammond che interpreterà Roberta Modin nella nuova stagione. Hammond è noto per ruoli in titoli come East Enders e Vera.

Quando arriverà la seconda stagione di Wallander su Netflix?

La serie tornerà nel 2022 ma purtroppo è tanto specifico quanto ci è stato dato finora. Sembra che la produzione sia terminata, quindi ci aspettiamo che sia nel primo tempo.

Per hardcore Il giovane Wallander ai fan ti consigliamo di dare un’occhiata ad alcuni degli extra che Netflix’s Still Watching Netflix ha caricato nell’ultimo anno circa. Il video migliore è questa intervista con i membri del cast che parlano del loro tempo sul set.

Vale anche la pena notare che Yellowbird, la società di produzione dietro Young Wallander, sta lavorando al loro prossimo grande progetto Netflix sotto forma di Spotify non raccontato.

Non vedi l’ora che arrivi la stagione 2 di Il giovane Wallander? Fateci sapere nei commenti.