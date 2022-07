Young & Hungry lascerà Netflix ad agosto 2022 (dove guardarlo)

Un’altra serie preferita dai fan dirà addio a Netflix. La serie comica Freeform Giovane e affamato lascerà Netflix quest’estate. Il servizio di streaming ha fatto il pieno della sitcom sottovalutata e cercherà la sua prossima commedia acquisita di successo.

Giovane e affamato è stato presentato in anteprima su Freeform nel giugno 2014 e ha interpretato Emily Osment nei panni del giovane chef in difficoltà Gabi Diamond. Quando ottiene l’incredibile opportunità di essere lo chef personale di un milionario della tecnologia, pensa di aver rovinato la sua grande occasione andando a letto con lui.

La serie ha ottenuto valutazioni impressionanti per la rete via cavo ed è durata per cinque stagioni e oltre 70 episodi, ma è stata successivamente cancellata per un cliffhanger nel luglio 2018. Un film finale della serie pianificato è stato infine scartato, lasciando per sempre il cliffhanger in questione.

Osment ha anche recitato nella serie Netflix Il metodo Kominsky, abbastanza intelligente, e Dead End: Parco paranormale. Mentre sarai ancora in grado di guardare la talentuosa star in quelle tre serie su Netflix, il suo lavoro esilarante nel successo di Freeform sarà presto addio a Netflix.

Young & Hungry sta lasciando Netflix?

Purtroppo, Giovane e affamato verrà rimosso da Netflix martedì 23 agosto 2022. Se sei un fan della serie comica Freeform, l’ultimo giorno per guardare la serie sarà il 22 agosto. Tutte e cinque le stagioni lasceranno Netflix il 23 agosto.

Dove puoi guardare Young & Hungry?

Attualmente, la serie non ha una nuova casa di streaming in fila, anche se i fan possono ancora acquistare episodi e stagioni da guardare su piattaforme come Amazon Prime Video, Apple TV e altro. Dovremo aspettare e vedere dove la serie sarà disponibile per lo streaming.

Dal momento che le altre commedie di successo della ABC Family / Freeform Melissa e Joey e Piccolo papà sono entrambi disponibili per lo streaming su Hulu (a partire da luglio 2022), speriamo che anche Young & Hungry trovi la sua strada sulla piattaforma poiché la Disney possiede metà dei diritti di distribuzione.

Tuttavia, poiché la CBS possiede anche i diritti di distribuzione, il che significa che la serie potrebbe potenzialmente iniziare lo streaming su una piattaforma come Paramount+ o CW Seed. Dovremo aspettare e vedere quale streamer porterà la commedia esilarante e sottovalutata.

Resta sintonizzato per ulteriori notizie e aggiornamenti in streaming da Netflix Life!