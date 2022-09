“You” Stagione 4 su Netflix: le riprese sono terminate e cosa aspettarsi

Voi sta tornando per una quarta stagione su Netflix e ha recentemente concluso le riprese. Ma quando sarà la nuova stagione di Voi uscita su Netflix? Ecco la nostra grande anteprima in cui terremo traccia di tutto il resto relativo alla stagione 4 di Voi.

Voi è una serie drammatica poliziesca romantica originale Netflix creata da Greg Berlanti e basata sui romanzi Voi e Corpi nascosti dell’autore Sera Gamble. La serie era originariamente su Lifetime prima che Netflix prendesse la serie come originale. Una volta Voi sbarcato su Netflix, la popolarità della serie è esplosa ed è stata seguita da oltre 54 milioni di famiglie in tutto il mondo.

Ogni stagione di Voi vede Joe spostare la posizione. Il serial killer romantico e profondamente sconvolto ha viaggiato da New York a Los Angeles, a Madre Linda e infine a Parigi, in Francia.

Quando era Voi rinnovato per la stagione 4?

In quella che è stata una mossa sorprendente fatta da Netflix, l’annuncio che Voi era stato rinnovato per una quarta stagione 48 ore prima dell’uscita della terza stagione.

Oltre all’annuncio, Sera Gamble (uno dei due showrunner) ha dichiarato:

“Siamo profondamente grati che Netflix abbia mostrato Voi un supporto così monumentale e che le persone in tutto il mondo si sono divertite a guardare Joe sbagliare davvero tutto nelle ultime 3 stagioni, ha detto Gamble. “Il tutto Voi il team è entusiasta di esplorare nuove sfaccettature oscure dell’amore nella stagione 4.

Essendo uno degli originali più popolari della libreria Netflix, non c’era dubbio Voi non sarebbe stato sempre rinnovato per una quarta stagione. Tuttavia, ci aspettavamo che l’annuncio venisse fatto dopo l’arrivo della terza stagione, nel caso in cui avesse rovinato tutto ciò che era in serbo per Joe nella stagione 3.

Da cosa aspettarsi Voi stagione 4?

Il gran finale di Voi la terza stagione ha visto la relazione estremamente ostile tra Joe e Love volgere al termine, con Joe che ha cambiato continente per trovare la sua ultima ossessione, Marianne.

Riuscirà “Nick” a trovare Marianne?

Ancora una volta, Joe ha cambiato identità e ora si chiama Nick. Non sorprende che Joe avrebbe dovuto cambiare la sua identità considerando che il nome di Joe Goldberg-Quinn è ora famoso negli Stati Uniti grazie a Joe che ha appuntato con successo tutti gli omicidi di Madre Linda su Love.

Ora che Joe è a Parigi, inizia la sua ricerca di Marianne. Un esperto stalker, se Marianne è davvero a Parigi, Joe la troverà sicuramente prima o poi.

Marianne sarà anche felice di vedere Joe?

Quando Marianne è tornata a casa e si è trovata di fronte a Love, Joe era incapace in quel momento. E sebbene Love inizialmente volesse uccidere Marianne, è grazie alla figlia di Marianne, Juliette, che ha fatto oscillare la mano di Love.

Nonostante abbia resistito all’impulso di uccidere Marianne, sembrava che Love fosse in qualche modo in grado di convincere Marianne delle malefatte di Joe, e poiché Marianne non ha mai visto Joe incapace sul pavimento della sala da pranzo, sarà la sua parola contro quella di Love quando si incontreranno .

C’è anche la possibilità che Marianne possa persino credere che Joe sia morto, supponendo che abbia seguito una qualsiasi delle notizie di Madra Linda, che riportavano che Joe era una delle vittime di Love.

Marianne non è stupida. Vedere Joe in carne e ossa quando dovrebbe essere morto susciterà seri sospetti, per non parlare del fatto che non avrà nemmeno suo figlio, Henry, al quale Joe dovrà in qualche modo convincere Marianne che lasciare suo figlio era la cosa migliore per lui.

Il passato di Joe finalmente lo raggiunge?

Da un luogo all’altro, ovunque Joe vada, una scia di corpi giace sulla sua scia, anche se non li ha necessariamente uccisi lui stesso. Dato quante persone sono morte direttamente o indirettamente attraverso Joe, alla fine dovranno raggiungerlo.

La polizia parigina non cercherà un morto, tuttavia, se Joe si trova in qualche modo in custodia e le autorità americane vengono contattate, non ci vorrà molto per fare due più due prima che si rendano conto che Joe ha simulato il suo morte e fuggì dal paese.

Quindi non sarebbe stato difficile per loro collegare tutti gli omicidi di Madra Linda, a Los Angeles e tornare alla sua vita a New York per poi riconoscerlo come un serial killer.

Joe fuggirà da Parigi?

Deve esserci una fine della strada per Joe da qualche parte, e se trova o meno “quello giusto” non importa affatto se c’è una caccia all’uomo internazionale per lui.

E se tutto il resto fallisce a Parigi, l’unica opzione che Joe ha è potenzialmente fuggire nelle Filippine dove vive il suo “amico” il vero Will Bettelheim.

Dovremmo anche sottolineare che ci sono state molte voci secondo cui la stagione 4 si svolgerà in parte a Parigi (alcuni hanno anche fatto un passo avanti e hanno suggerito un crossover Emily in Paris).

In un’intervista con Sera Gamble, EW ha insistito sull’idea che la stagione 4 fosse ambientata a Parigi dicendo:

“Potrebbe. Penso che Joe sia fantastico quando si trova in un ambiente che non gli è naturale, che gli è estraneo. Quindi letteralmente straniero potrebbe essere molto interessante. Ed è un grande, vasto mondo là fuori. È qualcosa che ho imparato guardando Netflix, dove ultimamente ho guardato programmi da molti altri paesi. È il problema di essere in una pandemia. Sei a casa. Riesci a malapena a scendere per strada, tanto meno salire su un aereo. E devo dire che ci ha fatto desiderare di esplorare più mondo in ogni modo possibile”.

Voi Cast della quarta stagione: chi è nuovo e chi tornerà?

Allo stato attuale, l’unico membro del cast confermato che tornerà per la quarta stagione di Voi è Penn Badgley.

Tati Gabrielle dovrebbe riprendere il ruolo di Marianne nella prossima stagione.

Nel febbraio 2022, è stato annunciato che Lukas Gage si era unito al cast di Voi stagione 4.

Gage interpreterà Adam, un espatriato americano e il figlio più giovane di un ricco magnate della costa orientale. Descritto come un imprenditore e un giocatore d’azzardo, Adam è un ospite di feste cordiale e divertente e un amico veloce ma, proprio come Joe, nasconde molti segreti.

Lukas Gage è forse meglio conosciuto per aver interpretato Tyler in HBO Euforia ma presto lo vedrai anche da Peacock’s Angelina.

Per tutta la fine di marzo e aprile 2022, il resto del Voi Il cast della quarta stagione è stato assemblato:

È stato segnalato per la prima volta che ex-Orientali attrice Tilly custode si unirà al cast di Voi stagione 4 a marzo. Keeper ha interpretato il ruolo di Louise Mitchell nella soap opera britannica dal 2016 al 2020. Interpreterà il ruolo di Lady Phoebe nella nuova serie descritta come “una persona mondana aristocratica con una base di fan accaniti, i veri colori di Phoebe mostrano quando è sola con lei gli amici”

Il 25 marzo l’attrice britannica Charlotte Richie è stato annunciato da Deadline per unirsi al cast. Meglio conosciuto per la serie Fantasmiinterpreterà Kate descritta come “intelligente, indipendente, sospettosa e che non le manca nulla” e “una direttrice di una galleria d’arte il cui lavoro consiste nel gestire artisti tempestosi”.

Amy Leigh Hickman meglio conosciuto per Ponte Ackley interpreterà Nadia “una specializzazione in letteratura con l’amore per la narrazione di genere e l’aspirazione a essere un’autrice seria”.

Ed Speleers che è apparso di recente in Netflix Contro il ghiaccio ma è anche noto per straniero e Abbazia di Downton interpreterà Rhys. Rhys è descritto come un “autore il cui libro di memorie gli ha procurato consensi e pressioni per avviare una carriera politica”.

A completare i nuovi arrivati ​​ci sono:

Alison Pargeter nel ruolo di Dawn

Ben Wiggins nel ruolo di Roald

Stephen Hagan nel ruolo di Malcolm

Adam James nel ruolo di Elliot

Eve Austin come Gemma

Niccy Lin come Sophia

Aidan Cheng nel ruolo di Simone

Dario Coates nel ruolo di Connie

Ozioma Whenu come Benedizione

Brad Alexander nel ruolo di Edward

Jadesola Odunjo nel ruolo di Victoria

Qual è lo stato di produzione di Voi stagione 4?

Stato di produzione ufficiale: Post produzione (Ultimo aggiornamento: 23/03/2022)

Il 10 novembre 2021 gli sceneggiatori hanno confermato di essere tornati in attività tornando nei loro uffici (la stagione 3 è stata scritta per lo più in remoto).

Il post di Instagram è arrivato con l’immagine qui sotto (di uno zerbino che può essere trovato su Etsy) e la didascalia:

“Benvenuti nella stanza degli sceneggiatori della quarta stagione, ora ufficialmente aperta”

Gamble si è anche rivolto a Instagram per esprimersi entusiasta di tornare nella stanza dello scrittore dicendo:

“… e siamo tornati. In un ufficio tridimensionale, che è selvaggio. Oggi è stata aperta la sala degli scrittori. Ecco un po’ di arte d’ufficio. Saremo qui a impazzire per il prevedibile.

A febbraio 2022, abbiamo saputo che le riprese della nuova serie dovrebbero iniziare a metà marzo 2022 e durare fino a luglio 2022. Inoltre, il nostro elenco indica che le riprese si sarebbero svolte prevalentemente nel Regno Unito.

In effetti, l’account Twitter degli spettacoli anticipa un importante cambiamento di posizione

Il 17 febbraio, l’account YouWriters ha condiviso la prima bozza dell’episodio 1 scritto da Sera Gamble e Leo Richardson. Mentre il titolo dell’episodio è stato offuscato, alcuni hanno ipotizzato che l’episodio 1 sia “Joe Goes to Italy”.

Le riprese della quarta stagione di Voi iniziato un po’ più tardi del previsto e iniziato 22 marzo 2022. Ci è stato detto che attualmente le riprese dovrebbero concludersi il 31 agosto 2022.

Tra le location confermate che lo spettacolo sta girando in questa stagione c’è l’Università di Londra nel Regno Unito, dove Penn Badgley è stata avvistata in giacca e cravatta mentre camminava per il campus universitario.

🚨: NUOVI video dal set della stagione 4 di #YouNetflix tramite i fan su tiktok <3 pic.twitter.com/1fVGuMHaSO — Alleato | YOU stagione 4 notizie🦋 (@YouNetflixUpdte) 20 aprile 2022

Joe è tornato per divertirsi. Se la scelta del suo libro ci dice qualcosa… il nostro ragazzo potrebbe non essere più a Parigi. pic.twitter.com/xXH7BAjnBU — TU (@YouNetflix) 1 aprile 2022

Al 26 agosto 2022 le riprese della quarta stagione di Voi!

Avvolto da TE S4. Sono stato benissimo con il cast e la troupe migliori ❤️ @YouNetflix pic.twitter.com/u0THzF8giq – Amy-Leigh Hickman (@AmyLHickman) 26 agosto 2022

La stagione 4 è l’ultima stagione di Voi?

Netflix non ha rivelato con l’annuncio del rinnovo se la stagione 4 è l’ultima che vedremo di Joe. Così com’è, c’è una possibilità che potremmo vedere ancora di più Voi nel futuro prossimo.

Non vedi l’ora di guardarne altri Voi su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

Quando è il Voi data di uscita di Netflix della stagione 4?

Netflix deve ancora confermare una data di uscita, un anno o una finestra per la quarta stagione di Voi.

Ci sono voluti circa sei mesi dopo la data di fine delle riprese della stagione 3 per arrivare finalmente su Netflix (è terminato nell’aprile 2021 ed è arrivato su Netflix nell’ottobre successivo), quindi se applichiamo una scala temporale simile, non vedremo la stagione 4 di Voi su Netflix almeno fino a febbraio 2023.

Certo, potrebbe intrufolarsi prima, ma per ora è la nostra migliore stima.

Nota del redattore: questa anteprima è stata pubblicata per la prima volta l’11 novembre 2021 ed è stata aggiornata nel tempo per riflettere nuove informazioni. È stato aggiornato l’ultima volta a settembre 2022.