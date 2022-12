You People: data di uscita, cast, sinossi, teaser e altro

Una nuova commedia romantica intitolata Voi gentee interpretato da un talentuoso cast di ensemble arriverà su Netflix all’inizio del 2023 e abbiamo creato una guida di tutto ciò che devi sapere sul film originale di seguito.

Voi gente è un film originale Netflix di prossima uscita diretto da Kenya Barris da una sceneggiatura che ha co-scritto con il genio comico Jonah Hill. Barris è noto per aver creato la sitcom di successo della ABC Nerastro. È anche noto per aver creato altri tre progetti Netflix, come BlackAF, Entragalattico e Noi, il popolo. Inoltre, potresti riconoscere Hill dai suoi ruoli in Molto male, Bussare, Via Salto 21, Il lupo di Wall Street e molti altri film.

Barris ha prodotto il film attraverso la sua società di produzione, Khalabo Ink Society, Hill ha prodotto attraverso la sua bandiera Strong Baby e Kevin Misher ha prodotto attraverso la sua società Misher Films.

Ecco tutto ciò che devi sapere Voi gente sotto!

Data di uscita di You People

Segna il tuo calendario, imposta la sveglia e cancella il tuo programma perché la commedia romantica arriva su Netflix venerdì 27 gennaio 2023, alle 12:00 PT / 3:00 ET!

Voi gente lanciate

Ecco la lista completa del cast di seguito:

Eddie Murphy

Giona Hill

Julia Louis-Dreyfus

Lauren Londra

Mike Epps

Molly Gordon

Nia Lungo

Sam Jay

David Duchovny

Travis Bennett

Andrea Selvaggio

Rea Perlman

La La Antonio

Deon Cole

Andrea Schulz

Emily Arlook

Giordano Firstman

Antonio Payton

Tu popolo sinossi

Ecco la sinossi tramite il Netflix Media Center proprio sotto:

Una nuova coppia e le loro famiglie si ritrovano a esaminare l’amore moderno e le dinamiche familiari tra culture contrastanti, aspettative sociali e differenze generazionali in questa commedia di Kenya Barris

Tu Persone foto

Dai un’occhiata a queste foto di produzione ufficiali della commedia romantica!

Il teaser di You People

Dai un’occhiata a questo divertentissimo teaser con Jonah Hill, Eddie Murphy e Nia Long.

Stiamo ancora aspettando il trailer ufficiale, che probabilmente Netflix rilascerà alla fine di dicembre. Naturalmente, puoi contare su di noi di Netflix Life per condividerlo una volta rilasciato.