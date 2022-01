Xolo Maridueña AKA Miguel di Cobra Kai è gay o non binario?

AXolo Maridueña, l’adolescente rubacuori in ascesa dell’originale Netflix Cobra Kai serie, è in prima pagina da un po’ di tempo. Di solito, questo circonda la sua carriera di attore, in particolare la sua interpretazione nello spettacolo come Miguel. Questa volta si tratta del suo genere e della sua sessualità. Continua a leggere mentre sfatiamo le voci sull’essere gay di Xolo Maridueña in questo articolo.

Xolo Maridueña è gay o bisessuale?

Non ci sono ancora notizie confermate sulla sessualità o sul genere di Maridueña. Finora non ha detto nulla al riguardo. Secondo HITC, l’attore usciva con la sua collega attrice, Hannah Kepple, il che significa che attualmente è etero, bisessuale o pansessuale. Kepple interpreta il ruolo di Moon nella serie Netflix e i due hanno avuto un sacco di post sui social media l’uno con l’altro che in seguito hanno cancellato.

Per quanto riguarda le voci sul fatto che Maridueña sia non binaria, ancora una volta non ci sono parole dell’attore che lo confermino o lo smentiscano. Con questioni delicate come la sessualità e l’identità di genere a portata di mano, è meglio non saltare alle conclusioni e aspettare che l’attore dica qualcosa dello stesso.

I fan dovrebbero anche tenere a mente che l’attore ha solo 20 anni. Molte persone parlano della loro sessualità dopo aver esplorato abbastanza la loro identità, cosa che arriva con l’età. Quindi, ci sono uguali possibilità che Maridueña possa essere gay, poiché ci sono che lui è etero. In entrambi i casi, i fan devono sostenere l’attore.

Miguel è etero?

I fan dei giovani adulti hanno sicuramente un debole per l’inquietante e grottesco tropo “nemici per amanti”. Anche se questo potrebbe aver funzionato per Elizabeth e Darcy in Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, non lo vediamo funzionare per Robby e Miguel in Cobra Kai.

Sì, avete letto bene. Dopo che Robby ha brutalmente picchiato Miguel, i fan si aspettavano che la loro presunta “tensione” si manifestasse in una storia d’amore accesa. È così che sono iniziate le voci sull’essere gay di Miguel, l’attore Xolo Maridueña.

Tuttavia, il protagonista dell’originale Netflix ha frequentato Sam e Tory senza alcun accenno di storia d’amore con nessun maschio, men che meno Robby.

Quali sono i tuoi pensieri sul fatto che Miguel sia gay e una probabile storia d’amore tra lui e Robby nelle ultime stagioni di Cobra Kai?

