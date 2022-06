Workin’ Moms si concluderà con la prossima settima stagione

Tutti voi Mamme lavoratrici fan su Netflix, mi dispiace dirvi che dovete iniziare a salutare. La sitcom canadese, che va in onda anche su CBC, si concluderà con la prossima settima stagione.

Secondo un comunicato stampa della CBC, il lavoro sull’ultima stagione è iniziato con le riprese principali. Dovrebbe essere presentato in anteprima su CBC nell’inverno 2023, seguito da un rilascio globale su Netflix. La commedia drammatica è diventata un successo immediato da quando il servizio di streaming ha aggiunto la prima stagione.

Lo spettacolo segue la dirigente PR Kate e la sua amica psichiatra di lunga data, Anne. Il duo incontra altre due madri in un gruppo di mamme: Jenny che è una tecnologia IT e Frankie che è un agente immobiliare. La serie offre uno sguardo alle realtà della vita di mamma, partner e amico. Andiamo in viaggio con i quattro che stringono un’amicizia attraverso le loro lotte di maternità urbana, equilibrio tra bambini e carriere e molto altro ancora.

Quello che sappiamo sulla settima stagione di Workin’ Moms

L’attesissima sesta stagione è recentemente uscita su Netflix il 10 maggio. Secondo la CBC, l’ultima stagione riprende da dove si era interrotta la sesta stagione. Vedremo le donne confrontarsi con i demoni del loro passato in modo che possano proiettarsi nel loro futuro.

La maternità, le relazioni e le scelte di carriera saranno tutte messe alla prova mentre faranno i conti con chi erano una volta e dove sono diretti. Kate, Anne, Sloane, Jenny e Val devono decidere che tipo di impatto vogliono lasciare con il loro lavoro, i tratti che trasmetteranno ai loro figli e “quanta merda” sono disposti a prendere.

Ovviamente l’attrice Catherine Reitman tornerà come protagonista, Kate, così come Dani Kind come Anne, Enuka Okuma come Sloane, Jessalyn Wanlim come Jenny, Sarah McVie come Val. Anche Philip Sternberg nei panni di Nathan, Ryan Belleville nei panni di Lionel, Sadie Munroe nei panni di Alice, Peter Keleghan nei panni di Richard e Nikki Duval nei panni di Rosie riprendono i loro ruoli nella settima stagione. La CBC ha detto che ci saranno anche altri “favoriti dei fan” che faranno la loro comparsa.

TVLine riporta che l’ultima stagione avrà un totale di 13 episodi.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sei pronto a dire addio? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Mamme lavoratrici la stagione 7 sarà presentata in anteprima su CBC nell’inverno 2023, seguita da un’uscita globale su Netflix.