Woodstock ’99 in arrivo su Netflix?

Quando le persone hanno menzionato la parola Woodstock, la prima cosa che viene in mente per la maggior parte sono pace, amore e ottima musica. Un’atmosfera che suona molto rilassante e pacifica. Molte persone ascoltano storie dai loro genitori o persino dai nonni sulla grande musica, l’arte e il grande momento generale che è stato il festival. Purtroppo, Naufragio: Woodstock ’99 racconta una storia diversa.

Pace, amore e ottima musica sono ciò che le persone si aspettavano quando hanno frequentato Woodstock nel 1999, ma si sono verificati una serie di eventi che hanno davvero distrutto quell’atmosfera e alcuni credono che potrebbe essere stato il piano da sempre. A differenza del festival del 1969, Woodstock ’99 è stato tre giorni interi di carneficina, rabbia, rivolte e distruzione.

Il documentario in tre parti si tuffa nelle buffonate dietro le quinte e può essere difficile da guardare quando si parla delle orribili aggressioni sessuali che hanno avuto luogo durante il festival. Vediamo video d’archivio e ascoltiamo storie non raccontate dal violento weekend di tre giorni.

Trainwreck: tempo di rilascio di Woodstock ’99

Come sempre, il documentario in tre parti sarà disponibile su Netflix mercoledì 3 agosto alle 00:00 PT o alle 3:00 ET.

Nonostante sia uscito a metà settimana, non ho paura che questo documentario non andrà bene. Woodstock è un nome di cui tutti hanno sentito parlare, ma non tutti conoscono la storia degli eventi del 1999 e si sintonizzeranno per saperne di più.

Diretto da Jamie Crawford, il documentario mostra il festival in piena esposizione di quello che è diventato un evento oscuro nella società americana. Ci piace pensare ai bei tempi che Woodstock ci ha regalato nel 1969, ma gli eventi che hanno avuto luogo nel 1999 sono stati una chiara macchia sul nome e sul significato del festival.

Naufragio: Woodstock ’99 uscirà mercoledì 3 agosto solo su Netflix.