Hai bisogno di qualcosa di nuovo ed eccitante da guardare perché i programmi TV in onda non lo stanno tagliando? Bene, c’è una commedia romantica fantasy che è stata presentata per la prima volta il 13 gennaio dal titolo Lupo come me, e potrebbe essere solo la tua tazza di tè.

Lupo come me segue un padre vedovo di nome Gary e sua figlia di 11 anni mentre si adattano alla vita senza la persona amata. Ma quando Gary incontra una donna misteriosa di nome Mary, la sua vita un tempo banale e deprimente diventa piuttosto interessante.

Isla Fisher, Josh Gad, Ariel Donoghue, Emma Lung, Anthony Taufa, Jake Ryan, Robyn Nevin e Nash Edgerton sono i protagonisti della nuova serie. Abe Forsythe ha scritto e diretto tutti e sei gli episodi di Lupo come me.

Allora dove puoi guardare Lupo come me? È disponibile per lo streaming su Netflix? Non smettere di leggere perché condividiamo dove puoi guardare la serie fantasy commedia di seguito.

Wolf Like Me è su Netflix?

Sfortunatamente, non troverai questo programma su Netflix. Molto probabilmente non verrà mai aggiunto allo streamer perché è una serie originale su un’altra piattaforma di streaming. Non stare male, però. Netflix ha tonnellate di spettacoli sulla sua piattaforma e sono abbastanza sicuro che troverai qualcosa di interessante.

Se stai cercando buoni programmi fantasy su Netflix, ti consigliamo Maledetto, straniero, e Il Le cronache di Shannara. Ma se stai cercando un dramma romantico, dovresti dare un’occhiata Bridgerton, fiume vergine e Magnolie dolci.

Dove puoi guardare Wolf Like Me

Avrai voglia di andare da Peacock, amico mio. Lupo come me è una serie originale di Peacock e troverai tutti e sei gli episodi disponibili per lo streaming sulla piattaforma. Tuttavia, dovrai avere un abbonamento per ottenere l’accesso.

Guarda il trailer ufficiale in basso!

Sebbene sembrino esserci molti momenti divertenti nella serie, ci saranno anche alcuni momenti strappalacrime. Quindi sarai sulle montagne russe emotive per tutta la stagione.

Lupo come me è ora in streaming su Peacock. Guarderai?