Winx Saga stagione 2? (Spoiler)

È tempo di abbuffarsi di un’altra nuova stagione di Destino: la saga delle Winx perché la seconda puntata è finalmente in streaming su Netflix! La serie fantasy per adolescenti è basata sullo spettacolo animato di Nickelodeon Winx Club, con Abigail Cowen nei panni di Bloom Peters, una fata che non conosceva i suoi poteri fino agli eventi che hanno portato alla prima stagione. Ora, frequenta un collegio per bambini magici chiamato Alfea nell’Otherworld. Ma solo perché ora sa dei suoi poteri e perché li ha non significa che li abbia totalmente sotto controllo.

Bloom inizia a frequentare uno specialista dell’Alfea di nome Sky (Danny Griffin) e la loro relazione è una parte importante dello spettacolo. In Destino: le Winx Saga stagione 2, iniziano a diventare più seri, anche se accadono cose intorno a loro che causano molta tensione. Possono stare insieme quando Bloom potrebbe essere pericoloso?

Spoiler avanti per Destino: la saga delle Winx stagione 2.

Nonostante Sky e Bloom debbano affrontare alcuni problemi Destino: la saga delle Winx nella seconda stagione, è ovvio che si preoccupano profondamente l’uno dell’altro e farebbero di tutto per tenere l’altro al sicuro. Ciò è dimostrato nel finale di stagione quando Sebastian ha legato Sky come ostaggio e ha bisogno che Bloom faccia una cosa per liberarlo. Sebastian vuole la Dragon Flame di Bloom e Bloom è disposto a trasferirgli il potere se ciò significa che Sky è al sicuro.

Bloom prende la parola di Sebastian e inizia a trasferirgli il suo potere della Fiamma del Drago quando Beatrix (Sadie Soverall) si fa vivo. Chiede a Bloom se sa per cosa Sebastian userebbe la Fiamma del Drago e, sebbene Bloom non lo sappia, non pensa che importi. Vuole solo che Sky sia al sicuro. Ma Beatrix interferisce e finisce per uccidere Sky, dicendo loro che ha appena salvato il mondo.

Sky torna in vita in Fate: The Winx Saga stagione 2?

Il cielo muore Destino: la saga delle Winx stagione 2, che ovviamente devasta Bloom. Si arrabbia e i suoi poteri si attivano, ma fortunatamente Sebastian riesce a salvare Sky. Usando la sua magia Blood Witch, riporta in vita Sky.

Alla fine della stagione, Sky è molto vivo e vegeto. Fisicamente bene, ecco. Emotivamente, è dappertutto perché Bloom decide di lasciare l’Otherworld ed entrare nel Regno dell’Oscurità che Sebastian ha aperto in modo che possa andare a chiuderlo. È impegnata in una missione seria e non ha tempo per Sky in questo momento. Il che è comprensibile. Ha un sacco di potere e sta cercando di usarlo per sempre!

Siamo sollevati che Sky sia riportato in vita perché è stato una grande parte dello show. Se Destino: la saga delle Winx stagione 3 accade, speriamo che lui e Bloom saranno di nuovo insieme.