Winona Ryder condivide la storia meno nota sulla sua nascita e sul perché è stata chiamata “bambina con lacci da scarpe”

Se qualcosa, Cose più strane ci ha sicuramente fatto conoscere alcuni dei personaggi più allettanti di sempre. Ognuno di loro è l’eroe della propria storia. E se pensiamo alla banda degli adulti separatamente, Joyce Byres o Winona Ryder ne è il cuore e l’anima. Il miglior partner che Hopper potesse desiderare, una donna feroce e straordinaria e la madre più amorevole e forte. Joyce ha il potenziale per farci ridere e piangere con lei come se fossimo parte del suo viaggio.

Ma lo sapevi che l’attrice che interpreta il ruolo ha una storia di vita ancora più interessante? C’è una ragione per cui il suo nome è Winona e la spiegazione dietro l’intera faccenda dei lacci delle scarpe. Bene, se sei un fan di Winona Ryder, avresti sicuramente fatto la tua parte nella ricerca. Tuttavia, la sua storia di vita è molto più di alcuni ruoli straordinari nell’industria finora. E questo ruolo nella serie di successo di Netflix è solo uno dei tanti di successo.

In un’intervista con Bazaar, ha condiviso alcuni fatti interessanti sulla sua infanzia e sulla sua carriera, e noi siamo qui per fornirvi lo stesso. Per cominciare, indossa molto nero, sembra che sia il suo colore preferito.

Quanto conosci Winona Ryder?

Bene, non abbiamo tutti le nostre strane storie da raccontare? Sembra che anche Winona abbia il suo. Era una bambina prematura e prende il nome dal luogo in cui è nata.

Quando le è stato chiesto dove fosse nata, Ryder ha detto che era nata “una fattoria a Winona, Minnesota,” da qui il nome. Ha inoltre spiegato: “Ero quello che chiamavano a bambino con lacci per scarpe.” A quanto pare, negli anni ’70, quando i bambini nascevano prima del previsto, facevano bollire un laccio delle scarpe per legare il cordone ombelicale. “Questa è una curiosità. Non molte persone lo sanno”, ha detto a Bazaar.

È interessante notare che la nostra mamma super selvaggia condivide il suo compleanno con Fanny Bryce e Kate Jackson (29 ottobre 1971). Inoltre, quando le è stato chiesto dei suoi obiettivi di carriera da bambina, ha detto: “Penso di voler diventare una scrittrice perché i miei genitori sono scrittori”. Crede che i suoi genitori siano incredibili nel loro lavoro e voleva essere come loro. Non come scrittrice, ma sta davvero vivendo il suo sogno di attrice prospera.

Lei è anche un bibliofilo e ha imparato a fare skateboard; Abbastanza sorprendente, vero? Inoltre, lo era anche lei nominato ai Grammy per aver letto il libro Anna Frank. “Ero sicuro che avrei vinto, pensavo di essere uno shoo-in”, spiega Ryder. Sfortunatamente, ha perso contro Patrick Stewart che ha letto “Cappuccetto Rosso”.

Parlando di Stranger Things, Bazaar la illumina. Chiama il nome “Will” solo 22 volte nella prima stagione di questo Netflix Original. Sì, anche l’attrice è rimasta scioccata. Cosa sai di Winona Ryder? Commenti in basso.

