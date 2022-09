Will Smith ha un ruolo inaspettato in Cobra Kai come produttore esecutivo

Da quando è arrivata per la prima volta sui nostri schermi nel 2018, la serie spin-off di The Karate Kid Cobra Kai è diventata un fenomeno globale, soprattutto da quando è stata trasferita su Netflix prima della stagione 3.

La serie ha offerto molta spensierata azione di karate nel corso delle sue cinque stagioni, poiché ha visto una serie di attori dei film originali di Karate Kid riprendere i loro ruoli.

Un nome inaspettato che appare nei titoli di coda di Cobra Kai, tuttavia, è Will Smith (sì, QUEL Will Smith) ma come e perché è coinvolto nella serie?

Cobra Kai: Stagione 5 | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11213 Cobra Kai: Stagione 5 | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/sUR9PYwlNaA/hqdefault.jpg 1092192 1092192 centro 13872

Will Smith è un produttore esecutivo di Cobra Kai

Come i fan di Cobra Kai avranno visto, Will Smith è il produttore esecutivo della serie.

È un ruolo che Smith ha ricoperto fin dall’inizio dello spettacolo e come tale è stato accreditato in ciascuno dei suoi 50 episodi fino ad oggi.

In ogni episodio della serie, il nome di Smith può essere visto apparire sullo schermo come parte dei titoli di testa.

Cobra Kai © Netflix

Perché Will Smith è coinvolto nella serie Cobra Kai?

La società di produzione di Will Smith, Overbrook Entertainment, possiede i diritti del franchise di The Karate Kid dopo il film del 2010 interpretato da suo figlio Jaden.

Con un possibile sequel che langue nell’inferno dello sviluppo, Overbrook – e quindi Smith – possiede ancora i diritti del franchise.

Pertanto, quando i creatori di Cobra Kai volevano realizzare lo spettacolo, hanno dovuto ottenere l’approvazione da Overbrook Entertainment per procedere.

Parte di quell’accordo coinvolge chiaramente Will Smith e il co-fondatore di Overbrook, James Lassiter, per essere elencato come produttori esecutivi della serie, sebbene il loro effettivo coinvolgimento sia limitato.

Foto di Alberto E. Rodriguez/Getty Images

I fan reagiscono al coinvolgimento a sorpresa

Dal ritorno di Cobra Kai per la quinta stagione, molti più fan hanno capito che Will Smith è un produttore esecutivo dello show, con molti che si rivolgono ai social media per esprimere i propri pensieri.

Un fan su Twitter ha dichiarato: “Will Smith è un produttore esecutivo di Cobra Kai? Chiaramente è nel Team Kreese!”

Mentre un altro ha aggiunto: “Will Smith porterà un produttore esecutivo di Cobra Kai è una delle ragioni per cui è così buono”.

“Come faccio a realizzare Will Smith un EP su Cobra Kai? OMG!”, ha commentato questo fan.

Riferendosi al famigerato incidente degli Oscar, questo fan ha scritto: “Come ha fatto nessun altro a notare che Will Smith è uno dei produttori di Cobra Kai? Avrebbe potuto fare meglio di uno schiaffo. Perché non una bistecca?”

Un altro utente di Twitter ha dichiarato: “Will Smith essere un produttore esecutivo di Cobra Kai è ancora la cosa più casuale di sempre lol”.

E infine, questo fan ha scherzato: “Ogni volta che vedo il nome di Will Smith elencato come produttore esecutivo in Cobra Kai è come uno schiaffo in faccia”.

Foto di Gregg DeGuire/FilmMagic

La quinta stagione di Cobra Kai è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 9 settembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, la classificazione in base all’età di Cobra Kai nel Regno Unito su Netflix e la guida dei genitori