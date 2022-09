“Will Smith è il motivo per cui…” – Kevin Hart prende una posizione decisiva sull’Oscar Slapgate

Kevin Hart è amico di quasi tutti nell’industria di Hollywood. Un’enorme ragione alla base di questo potrebbe essere il fatto che è il bersaglio delle sue stesse battute e non offende le persone a meno che non sia un arrosto. Il comico 43enne è un buon amico sia di Will Smith che di Chris Rock. Quindi, se l’opinione di qualcuno conta nell’intera controversia sullo schiaffo di Oscar oltre all’accademia, è la sua. E anche se potresti avere ancora qualche battuta nella manica sullo schiaffo, Kevin Hart vuole che ti fermi, ed ecco perché.

Kevin Hart ne ha abbastanza delle polemiche tra Will Smith e Chris Rock

Will Smith era un musicista affermato con un Grammy in mano prima di diventare un attore. Insieme a Il principe di Bel-Air, Smith ha iniziato la sua carriera di attore lunga tre decenni, che gli ha portato un sacco di successo e ci ha regalato un’abbondanza di film brillanti. L’attore ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui quattro nomination agli Oscar per la categoria Miglior attore, una delle quali ha vinto quest’anno.

Non c’è dubbio che avrebbe ricevuto di più se non fosse stato per lo schiaffo dell’Oscar. Inoltre, Will Smith e Kevin Hart reciteranno nel remake di Planes, Trains, and Automobiles. Quando gli è stato chiesto come scegliere tra Ice Cube e Will Smith, ha scelto il Ricerca della felicità attore.

Mentre spiegava perché Will Smith è la CAPRA, Hart è stato interrotto da NORE che ha definito l’attore un gangster per lo schiaffo. Naturalmente, Kevin Hart non era contento di questo. Prendendo la difesa di Smith, ha detto: “Will Smith è il motivo per cui l’idea di afroamericani attaccati all’IP globale è normale”. Il comico ha continuato ad accreditare il lavoro Sono leggenda l’attore Denzel Washington lo ha detto, rendendo gli studi più a proprio agio nel gioco d’azzardo con i protagonisti del colore.

“Hai bisogno dei volti che stanno dando un ritorno universale. Non ho intenzione di cagare su Will e comportarmi come se non fosse quel ragazzo “ ha aggiunto Hart.

Men In Black, La ricerca della felicità, Ali, Bad Boys, e tanti altri; Smith ci ha regalato alcuni dei più grandi pezzi di cinema degli ultimi anni. Pertanto, Hart è dell’opinione che sia tempo di lasciar andare l’incidente e consentire a Rock e Smith di risolvere i loro problemi.

Sei d’accordo con Kevin Hart? Fateci sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo, guarda il dramma Netflix di Hart, True Story qui.

