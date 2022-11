*ATTENZIONE: spoiler in vista per la stagione 2 di Young Royals*

Al centro della serie Netflix Young Royals c’è una storia d’amore tra Wilhelm, il principe di Svezia, e un compagno di collegio di nome Simon.

Nella prima stagione, la coppia è stata coinvolta in uno scandalo dopo che un sex tape che hanno registrato è trapelato e per salvare la sua reputazione, Wilhelm ha negato di essere uno dei partecipanti al video.

In quanto tale, lui e Simon hanno concluso la loro relazione, ma dopo l’arrivo della seconda stagione, è chiaro che i due hanno ancora dei sentimenti l’uno per l’altro.

Ma Wilhelm e Simon tornano insieme nella seconda stagione di Young Royals o un altro ostacolo si frappone sulla loro strada?

Young Royals: Stagione 2 | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11492 Young Royals: Stagione 2 | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/zUBsmQ-OByM/hqdefault.jpg 1174389 1174389 centro 13872

La relazione di Wilhelm e Simon in Young Royals

La prima stagione di Young Royals si è conclusa con la separazione di Wilhelm e Simon dopo la fuga di notizie dal loro sex tape.

Wilhelm ha negato di essere uno dei partecipanti al video e ha chiesto a Simon se potevano continuare a frequentarsi in segreto.

Tuttavia, Simon non approvava che la loro relazione fosse tenuta segreta e così pose fine alla loro relazione.

La nuova stagione inizia con la coppia ancora separata, ma è chiaro che provano sentimenti l’uno per l’altro.

Ma le cose si complicano quando il nuovo arrivato Marcus attira l’attenzione di Simon e la coppia inizia a frequentarsi, anche se la loro relazione ha i suoi momenti difficili quando Marcus scopre che Simon ama ancora Wilhelm.

Giovani reali © Netflix | Johan Paulin

Wilhelm e Simon finiscono insieme nella seconda stagione di Young Royals?

Entro la fine della seconda stagione di Young Royals, Wilhelm e Simon tornano davvero insieme.

Nell’episodio 4 della nuova stagione, la coppia si bacia mentre l’episodio 5 li vede fare un passo avanti e fare sesso.

Tuttavia, prima che tornino ufficialmente a una relazione, c’è un ostacolo da superare, l’attuale relazione di Simon con Marcus.

Nel finale della seconda stagione, Simon e Marcus finalmente mettono fine alle cose, ma è una rottura disordinata che finisce in cattivi rapporti poiché Marcus disapprova che Simon lo abbia trascinato per tutta la stagione.

Ma la rottura apre le porte a Wilhelm e Simon per tornare insieme e questa volta, non sarà in segreto come Wilhelm annuncia durante il suo discorso nell’episodio 6 che era lui nel sex tape con Simon.

Giovani reali © Netflix | Robert Eldrim

Allestimento della stagione 3

L’annuncio di Wilhelm di essere stato uno dei partecipanti al sex tape e di avere una relazione apertamente gay avrà probabilmente enormi conseguenze se e quando Young Royals tornerà per la terza stagione.

L’annuncio sbalorditivo quasi certamente farà in modo che la regina si affretti a gestire la situazione delle pubbliche relazioni mentre il pubblico svedese impara di più sul giovane principe.

Nel frattempo, il modo irascibile in cui Simon ha concluso le cose con Marcus potrebbe potenzialmente tornare a perseguitarlo poiché Marcus potrebbe voler sabotare le cose con Wilhelm come atto di vendetta.

Giovani reali © Netflix | Johan Paulin

La stagione 2 di Young Royals è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 1 novembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, il cast dell’episodio 7 di Cabinet Of Curiosities: incontra le stelle di “The Viewing”