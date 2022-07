‘White Noise’ Noah Baumbach Netflix Movie: tutto ciò che sappiamo finora

Noah Baumbach sta lavorando con Netflix su più progetti cinematografici dopo aver firmato il suo contratto con Netflix nel gennaio 2021. Il primo dei suoi nuovi progetti è un film che adatta il romanzo di Don Delillo, Rumore bianco. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sul nuovo film.

Segnalato per la prima volta nel settembre 2020, il film è stato infine confermato in fase di sviluppo su Netflix nel gennaio 2021. Il film adatterà il romanzo del 1985 White Noise di Don DeLillo, che fa parte della Penguin’s Orange Collection.

Lo rendiamo ufficiale con Noah Baumbach! Il regista di THE MEYEROWITZ STORIES & MARRIAGE STORY scriverà e dirigerà in esclusiva per Netflix per i prossimi anni, a cominciare da WHITE NOISE, un adattamento del romanzo fondamentale di Don DeLillo. Le riprese inizieranno entro la fine dell’anno. pic.twitter.com/agFr9Esrv8 — NetflixFilm (@NetflixFilm) 28 gennaio 2021

Il progetto è in particolare la prima incursione di Baumbach nell’adattamento e nella regia di una sceneggiatura. Finora, tutti i film che ha diretto erano opere originali.

Di cosa tratta il rumore bianco?

Descritto come un dramma familiare e una commedia, il film sarà un fedele adattamento del libro dalla maggior parte dei resoconti.

Ecco cosa puoi aspettarti.

“Al tempo stesso esilarante e terrificante, White Noise di Don DeLillo drammatizza il tentativo di una famiglia americana contemporanea di affrontare i conflitti mondani della vita quotidiana mentre è alle prese con le più grandi questioni filosofiche dell’amore, della morte e della possibilità di felicità in un contesto incerto mondo.”

Inoltre, ci è stato detto che questo adattamento avrà un ruolo importante nei quattro fratelli della famiglia Fritz, Debbie, Megan e Walker.

Il film procede quando un evento tossico aereo provoca l’evacuazione della cittadina.

Chi c’è dietro White Noise per Netflix?

Al centro del film c’è Noah Baumbach, che dirige e adatta la sceneggiatura. Prima che Baumbach fosse associato al progetto (è stato opzionato da ottobre 2016), era stato originariamente riferito che Barry Sonnenfeld e Michael Almereyda erano stati assegnati.

Douglas Aibel è il direttore del casting per il film, mentre Mayra Auad, David Heyman e Uri Singer sono rispettivamente produttori esecutivi e produttori.

Heyday Films e Passage Pictures sono le società di produzione dietro il film

Chi è il protagonista di White Noise per Netflix?

Il cast di White Noise è impressionante e continua a crescere.

Nel dicembre 2020, abbiamo riferito per la prima volta che Adam Driver e Greta Gerwig erano a bordo per recitare.

Adam Driver interpreterà il ruolo di Jack Gladney che è descritto come un professore di (sì, questo è vero), Hitler studia in un college di arti liberali.

Interpreterà la moglie di Jack nel film Greta Gerwig che tra loro hanno sei figli insieme.

Don Cheadle è stato annunciato per interpretare il ruolo di Murray / Morty nel luglio 2021, un personaggio secondario. Il suo personaggio è un collega di Jack che sta gareggiando per creare uno studio simile su Elvis Presley.

Altri ruoli di supporto includono Sam Nivola chi interpreterà il ruolo di Fritz e Raffey Cassidy come Debbie.

Inoltre, grazie a un report di Bazaar, sappiamo che appariranno entrambi i figli dell’attrice britannica Emily Mortimer. Maggio Nivola come abbiamo già detto con Samuel John Nivola anche protagonista.

Variety riporta che anche Jodie Turner-Smith è in trattative per recitare.

Dov’è White Noise in produzione?

Stato di produzione attuale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 05/08/2021)

Quando abbiamo riferito per la prima volta del film nel settembre 2020, tutto ciò che sapevamo era che il film sarebbe stato girato nel 2021. Ovviamente, con le restrizioni negli Stati Uniti a settembre, non era esattamente chiaro quando sarebbe successo.

Quindi, vari programmi di produzione hanno elencato il film da girare ad un certo punto nell’estate 2021 con la maggior parte apparentemente puntato verso la fine di giugno 2021 e le riprese sarebbero state girate con il titolo provvisorio di Germe di grano.

Il 24 giugno, The Chronicle Telegram, che copre le notizie per Elyria e Lorain, ha riferito che le prove del film erano iniziate e che i set erano in costruzione a Wellington e Oberlin. Hanno affermato che le riprese erano previste per metà luglio 2021. Il sindaco di Wellington Hans Schneider ha detto a The Chronicle:

“Penso sia grandioso. Ogni volta che puoi mostrare la tua comunità… è un’opportunità per noi di fare del nostro meglio. C’è un’atmosfera unica nel quartiere del centro. Tutti quegli edifici sono stati costruiti nel 1800 – (e c’è) l’architettura del municipio e il modo in cui comanda una presenza nell’area, la bellezza della Herrick Memorial Library e le vetrine del centro.

Il 30 giugno, i WKYC Studios hanno pubblicato una breve clip dell’arrivo di Adam Driver per iniziare la preparazione per le riprese. Un breve segmento di notizie che abbiamo incorporato di seguito. È una foto sfocata di Adam Driver ma comunque una foto!

Una stazione di notizie locale ha anche rilevato il fatto che le riprese erano iniziate con un segmento di 30 secondi su News 5 Cleveland con varie immagini dal set incluse.

Ulteriori immagini dei vari luoghi delle riprese sono state individuate dai residenti che sono state pubblicate su Twitter:

Netflix sta girando un film “White Noise” nella mia città. Il protagonista è Adam Driver. Hanno fatto di tutto per decorare le strade della città. pic.twitter.com/APDuLPaXg6 — Seannanigans (@ReelDawg75) 12 luglio 2021

Secondo i programmi di produzione che abbiamo visto, il film girerà per tutta l’estate e si concluderà alla fine di settembre 2021. Rapporti contrastanti suggeriscono che le riprese potrebbero non terminare fino a gennaio 2022.

Una volta terminato, Greta Gerwig passerà alla regia del suo prossimo film Barbie che sarà distribuito dalla Warner Brothers. Baumbach ha aiutato a scrivere la sceneggiatura insieme a Gerwig.

A partire dal 4 agosto, le riprese si sono concluse e ora sono passate alla post-produzione.

Adam Driver, al centro a sinistra, si ferma durante una pausa durante le riprese sul set di Wellington, Ohio, del nuovo film Netflix di Noah Baumbach “White Noise”. pic.twitter.com/rVGnFtFVWC — Brian Lumley (@brian_lumley) 22 luglio 2021

WorldofReel riferisce che la produzione è stata afflitta da problemi durante le riprese, il che ha portato a un budget molto più grande del previsto.

Quando uscirà White Noise su Netflix?

La nostra migliore ipotesi è che Netflix proverà a cronometrare il film per la stagione dei premi entro la fine del 2022.

Il film sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia che si svolgerà dal 31 agosto al 10 settembre.

Fino al rilascio di Rumore bianco, puoi guardare un certo numero di film di Noah Baumbach su Netflix che seguiamo tramite la nostra sezione della libreria. Inoltre, il primo film pluripremiato di Noah è ancora disponibile su Netflix sotto forma di Storia di matrimonio e il suo precedente film con Adam Sandler, Le storie di Meyerowitz.

