White Elephant con Bruce Willis è in streaming su Netflix?

Il film d’azione Elefante bianco interpretato da Bruce Willis sarà sicuramente un’altra emozionante impresa da vivere per i fan. Ma gli abbonati Netflix possono godersi il film? Continua a leggere per saperne di più!

Il film esilarante segue un ex marine diventato un sicario della mafia, Gabriel Tancredi, mentre affronta le conseguenze della violazione del suo codice di condotta per salvare un poliziotto che ha assistito a un omicidio. Il suo capo spietato e pericoloso Arnold Solomon, placcato da Willis, ha ordinato il colpo e ora sta cercando l’uomo che una volta chiamava amico.

Accanto a Bruce Willis c’è un cast stellare che presenta Veloce 9è Michael Rooker, Vedova Neraè Olga Kurylenko, e Avè John Malkovich. Dietro la telecamera, sulla sedia del rispettato regista, c’è il regista britannico e coordinatore degli stuntman di fama mondiale, Jesse V. Johnson.

Il film è stato recensito favorevolmente da MovieWeb per il suo grande cuore per un film d’azione e ha anche elogiato pesantemente la performance di Willis, che, sfortunatamente, sarà una delle sue ultime. Tra cast, premessa e clamore circostante Elefante biancosembrerebbe un affare utile per i fan del talento o del genere.

White Elephant è disponibile su Netflix?

Ci sono così tante scelte sbalorditive nel vasto catalogo di contenuti dello streamer, ed è selvaggio quando non si trova un titolo particolare. Per chi cerca Elefante bianco sarà breve perché il film non è un’opzione su Netflix.

È bene sapere che la potenza dello streaming non manca quando si tratta di opzioni per il genere d’azione. Per quanto riguarda le scelte ad alto numero di ottani e da batticuore, ora includono alcuni esempi eccellenti pronti per lo streaming 6 Sottoterra, La Vecchia Guardia, Estrazione, Il progetto Adam e Avviso rossosolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming White Elephant

Elefante bianco è disponibile su AMC+. Inoltre, il film è anche disponibile per il noleggio o l’acquisto su Google Play e Amazon Prime.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: