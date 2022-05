“Welcome to Eden” Stagione 2: ufficialmente rinnovata per la seconda stagione su Netflix

Eden accoglierà ancora una volta gli abbonati mentre Netflix conferma ufficialmente il rinnovo della seconda stagione di Benvenuto nell’Eden. Ecco cosa sappiamo finora Benvenuto nell’Eden stagione 2.

Nel corso degli anni Netflix ha ospitato alcuni programmi spagnoli estremamente popolari come Elite e Rapina di denaro. La speranza di emulare parte di quel successo è un nuovo arrivato Benvenuto nell’Edenche ha già avuto un successo popolare su Netflix.

Creata da Joaquín Górriz e Guillermo López, la serie è prodotta da Brutal Media e girata nelle pittoresche isole spagnole di Lanzarote e San Sebastián, e nella provincia di Teruel.

La serie è incentrata su un gruppo di influencer invitati a una festa nella remota isola di Eden, ma quello che a prima vista sembra un paradiso si rivela presto la casa di un culto pericoloso con la determinazione di cambiare il mondo.

Benvenuto nell’Eden stato di rinnovo di Netflix della stagione 2

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Rinnovato (Ultimo aggiornamento: 17/05/2022)

Prima del rilascio di Benvenuto nell’Edenè stato riferito dal quotidiano spagnolo Heraldo che Netflix ha rinnovato la serie per una seconda stagione;

L’esperienza è stata del tutto soddisfacente, al punto che questo settore [Matarraña] sarà ancora una volta l’ambientazione della seconda stagione, le cui riprese inizieranno a breve. La registrazione del primo [season] si è svolto tra il 15 marzo e il 30 aprile dello scorso anno [2021]con un team tecnico di 90 persone che hanno rivoluzionato la zona, in particolare Valderrobres, dove alloggiavano.

Nota: quanto sopra è stato tradotto dallo spagnolo all’inglese tramite Google. Qualsiasi formulazione scadente può essere il risultato di una traduzione errata.

La decisione di rinnovare la serie prima della sua uscita non accade molto spesso ed è in genere riservata solo agli originali che Netflix è fiducioso funzionerà bene.

Non ci è voluto molto, ma è stato confermato da Netflix Francia Benvenuto nell’Eden è stato ufficialmente rinnovato da Netflix.

Stagione 2, prochainement. pic.twitter.com/BVc5QAULp0 — Netflix Francia (@NetflixFR) 25 maggio 2022

Da quando l’originale spagnolo è stato rilasciato a livello globale su Netflix il 6 maggio, è diventato rapidamente uno dei drammi non in inglese più popolari sul servizio di streaming.

Benvenuto nell’Eden era disponibile per lo streaming solo per 3 giorni della settimana in cui Netflix ha raccolto i dati di visualizzazione tra il 2 maggio e l’8 maggio 2022. In quel breve periodo di tempo, il dramma spagnolo è stato visto per un totale di 25.820.000 ore ed è passato direttamente al 2° posto nella top ten globale non inglese.

I dati di visualizzazione per la seconda settimana del dramma su Netflix dovrebbero essere pubblicati presto e ci aspettiamo di vedere decine di milioni di ore in più guardate.

Per quanto riguarda le prime dieci liste regionali Benvenuto nell’Eden è stato estremamente popolare, entrando nelle prime dieci liste di 83 paesi diversi, raggiungendo rispettivamente il 2° posto negli Stati Uniti e il 3° nel Regno Unito. In particolare, Benvenuto nell’Eden è di tendenza al primo posto in Spagna, la sua casa linguistica.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Benvenuto nell’Eden?

Quando fuggirà Zoa?

Proprio mentre sembrava che Zoa stesse per scappare dall’isola, una barca nuova di zecca di festaioli speranzosi viene portata sull’isola. Tra l’ultima serie di aspiranti vittime c’è la sorella di Zoa, Gabi, che non ha idea di cosa le riserverà. Zoa ha ora una scelta, lascia l’isola e si salva, o sta al fianco di sua sorella Gabi e la protegge a tutti i costi. Nessuno finisce sull’isola per caso poiché tutti i partecipanti sono invitati individualmente, quindi Gabi invita uno stratagemma per convincere Zoa a rimanere, o c’è un gioco ancora più sinistro in corso?

Astrid sarà detronizzata?

Astrid, insieme al suo partner Erick, guida il culto sull’isola, ma il loro potere viene messo in discussione da un fallito attentato alla vita di Erick. È grazie alle capacità mediche di Isaac che Erick sopravvive.

Astrid ha ancora una presa sull’isola, ma con altri ribelli dell’isola che tentano di fare la loro mossa, sarà in grado di mantenere il suo potere? Inoltre, non è chiaro chi abbia pugnalato Erick e ci aspettiamo una rivelazione scioccante nella seconda stagione.

Qual è la macchina scoperta dall’Africa?

Dopo aver fatto irruzione nella casa di Astrid ed Erick, l’Africa è riuscita ad accedere a una macchina e, senza sapere cosa fa, preme un pulsante che attiva un’antenna sull’isola, inviando un segnale nello spazio.

Dobbiamo ancora scoprire quali sono le implicazioni della pressione del pulsante, ma Astrid ed Erick hanno avuto accesso a potenziali extraterrestri? O è l’antenna responsabile della comunicazione con le vere menti dietro la creazione di Eden?

Brenda tenterà di uccidere altri potenziali fuggitivi?

Brenda, il carnefice dell’isola, è già responsabile della morte di Claudia, Giuditta e Aldo.

Con Zoa, Charly e Ibon che tentano di scappare, se Brenda scopre i loro piani per scappare. Ibon è stato responsabile della morte di Ulises e Charly si è avvicinata al capo della sicurezza Mayka, che ha avuto dei ripensamenti da quando ha appreso quanto sia fedele a Eden.

Chi possiamo aspettarci di vedere nella seconda stagione di Benvenuto nell’Eden?

Possiamo aspettarci che gran parte del cast ritorni per una seconda stagione di Benvenuto nell’Eden:

Amaia Aberasturi nel ruolo di Zoa

Tomy Aguilera nel ruolo di Charly

Diego Garisa nel ruolo di Ibon

Berta Castañé nel ruolo di Gabi

Lola Rodríguez nel ruolo di Mayka

Belinda Peregrin nel ruolo dell’Africa

Guillermo Pfening nel ruolo di Erick

Amaia Salamanca nel ruolo di Astrid

Begoña Vargas come Bel

Sergio Momo come Nico

Irene Dev nel ruolo di Alma

Joan Pedrola come Orson

Claudia Trujillo nel ruolo di Brenda

Carlos Soroa come Eloy

Jonathan ‘Maravilla’ Alonso nel ruolo di Saúl

Dariam Coco nel ruolo di Eva

Non vedi l’ora che arrivi la seconda stagione di Benvenuto nell’Eden su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!