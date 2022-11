Wednesday non è stato girato sul set di Stars Hollow di Una mamma per amica

La serie del mercoledì di Netflix si preannuncia come uno dei più grandi spettacoli del 2022 poiché si è fatta strada al primo posto nelle 10 migliori liste di tendenza del servizio di streaming.

La serie ha ottenuto molti elogi per il suo cast accattivante e per l’avvincente mistero al centro della sua storia che vede il protagonista Addams indagare su una serie di omicidi dentro e intorno alla città di Jericho, nel Vermont.

Ma mercoledì sta anche attirando l’attenzione dei fan della serie The CW Una mamma per amica poiché gli spettatori sono convinti che la serie Netflix sia stata girata sullo stesso set di Stars Hollow, ma è davvero così?

I fan di Una mamma per amica sono convinti che mercoledì condivida la posizione di Star Hollow

Da quando mercoledì è arrivato su Netflix, i fan dell’originale Una mamma per amica hanno inondato i social media di suggerire che la serie fosse stata girata nella stessa location di Stars Hollow.

Un fan su Twitter ha scritto: “Quella città di mercoledì è decisamente Stars Hollow di Una mamma per amica, chi stanno prendendo in giro”.

Mentre un altro ha aggiunto: “Sto inciampando o Jericho in Wednesday è in realtà Stars Hollow?”

“Oh mio Dio, come ho fatto a non notare che mercoledì è stato girato a Stars Hollow”, ha commentato questo fan. “Non pensavo fosse possibile amare ancora di più questo spettacolo.”

Un altro ha scritto: “Non mercoledì in giro per Stars Hollow da Una mamma per amica”.

Come ha aggiunto questo fan: “Jericho è Stars Hollow, Stars Hollow è Jericho e sto perdendo la testa”.

E infine, questo utente di Twitter ha commentato: “Sono pazzo o mercoledì è stato girato sul set di Una mamma per amica? Come Jericho sembra molto simile a Stars Hollow.

Mercoledì © Netflix

Ci sono certamente somiglianze

Non è difficile capire perché gli spettatori siano convinti che mercoledì condivida i luoghi delle riprese con Stars Hollow, dato che la città di Jericho sembra molto simile.

La piazza cittadina di Jericho, in particolare, condivide una serie di somiglianze con Stars Hollow: dalla tortuosa strada principale che è delimitata da negozi da un lato al prato dall’altro con un palco dell’orchestra al centro.

Entrambi i set presentano anche una chiesa con un campanile bianco in cima mentre la caffetteria di Jericho, il Weathervane, si trova anche all’angolo di una strada che sembra incredibilmente simile a dove si trova Luke’s Diner in Una mamma per amica.

Mercoledì © Netflix

Mercoledì è stato effettivamente girato sul set di Stars Hollow di Una mamma per amica?

No, Wednesday non è stato girato sul set di Stars Hollow.

Siamo spiacenti di essere portatori di cattive notizie, ma i due spettacoli non sono girati nella stessa location nonostante i set siano incredibilmente simili.

Una mamma per amica è stato girato ai Warner Bros Studios di Burbank, in California, mentre Jericho di mercoledì è stato girato nel retro di uno studio ai Bucharest Studios di Buftea, in Romania, nonostante fosse basato su una città reale nel Vermont negli Stati Uniti.

Esatto, mercoledì è stato girato in un continente completamente diverso rispetto a Una mamma per amica nonostante l’aspetto simile dei due set.

Non ci credi? Ecco i due set di Una mamma per amica (a sinistra) e Mercoledì (a destra) e puoi anche controllare tu stesso le posizioni di Stars Hollow e Jericho tramite Google Maps.

Google Maps © CNES | Airbus, Tecnologie Maxar

Mercoledì è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 23 novembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, chi è il mostro di mercoledì? Spiegazione dell’identità di Hyde