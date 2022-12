Warriors of Future ha oltre 1.900 riprese CGI mentre gli effetti visivi fantascientifici impressionano i fan

Warriors of Future ha oltre 1.900 riprese CGI mentre il film di fantascienza di Hong Kong impressiona i fan con i suoi set VFX.

Più contenuti da tutto il mondo vengono resi disponibili per lo streaming su Netflix, meglio è; soprattutto dai mercati cinematografici in crescita dell’Asia. Per fortuna, Netflix ha appena ampliato la sua libreria di contenuti asiatici con l’attesissimo film di fantascienza di Hong Kong, Warriors of Future, uscito per lo streaming OTT il 2 dicembre.

Anche se né la trama né le performance di recitazione ti lasceranno a bocca aperta, l’eccezionale VFX dimostra quanto sia importante questo prossimo passo avanti sia per le produzioni di Hong Kong che per gli investitori occidentali che guardano i successi moderni della regione.

In effetti, il produttore e attore protagonista Louis Koo ha ora rivelato che in Warriors of Future sono presenti oltre 1.900 riprese CGI e che hanno persino dovuto animare alcune sezioni in modo che gli attori capissero cosa sarebbe successo intorno a loro.

Warriors of Future aveva bisogno di reinventare la ruota VFX

Il film Warriors of Future aveva un budget di circa $ 56 milioni e una parte significativa di questo doveva essere spesa per VFX poiché il film d’azione di fantascienza presentava innumerevoli riprese CGI.

Infatti, il produttore e attore protagonista Louis Koo ha da allora rivelato che il team ha trascorso un anno sugli elementi CGI prima ancora che iniziassero le riprese, aggiungendo come avevano bisogno di sviluppare le proprie tecnologie invece di affidarsi a competenze straniere.

“Invece di affidarci a competenze straniere, volevamo fare tutto da soli, non solo la storia ma anche le immagini generate al computer (CGI). Abbiamo dedicato un anno al lavoro in CGI prima di iniziare le riprese e siamo così ansiosi di mostrare al mondo che le nostre tecniche CGI sono di altissimo livello e di livello internazionale. – Louis Koo, tramite Netflix Media Center.

Koo spiegherebbe quindi come “producendo un blockbuster di così alta qualità, stiamo aprendo una nuova finestra per i film asiatici in futuro”. Il 52enne ha poi condiviso che “abbiamo passato dai tre ai quattro anni a lavorare alla sceneggiatura e volevo che il ritmo frenetico della trama spingesse la narrazione”.

Incredibilmente, Warriors of Future ha oltre 1.900 riprese CGI nel film, ma poiché la post-produzione ha richiesto una notevole quantità di lavoro di gambe, il team ha effettivamente realizzato lo storyboard di alcune scene VFX come cortometraggi animati in modo che gli attori potessero immaginarle meglio.

“Questo film ha oltre 1.900 riprese CGI. Ad esempio, c’è una scena di battaglia che si svolge su un’autostrada sopraelevata che è interamente CGI. In realtà abbiamo esaminato tutte queste autostrade di Hong Kong, ma non siamo riusciti a trovarne una che fosse abbastanza lunga per le esigenze della scena”. – Louis Koo, tramite Netflix Media Center.

“Volevamo che gli attori capissero come sarebbe stata la sequenza dopo che tutti gli effetti fossero stati inseriti, quindi ne abbiamo creato una versione animata per mostrarglielo in modo che potessero immaginarla meglio”, ha detto Koo.

La buona notizia è che Koo avrebbe anche rivelato che un film prequel di Warriors of Future era in fase di sviluppo iniziale – vedi per maggiori informazioni qui.

Mentre Warriors of Future ha avuto una reazione mista da parte della critica, il VFX e lo spettacolo visivo del film sono stati un costante punto di lode.

“Gli appassionati di effetti speciali possono probabilmente tirare un sospiro di sollievo vedendo i dettagli visivi distopici da parete a parete – che occasionalmente si fondono con i punti di riferimento di Hong Kong – in Warriors of Future, il debutto alla regia del veterano degli effetti visivi Ng Yuen-fai.” – Posta del mattino della Cina meridionale.

LeisureByte fa notare come “In termini di CGI, è abbastanza impressionante in alcuni punti, ma nelle sequenze di combattimento, è una specie di situazione ammiccante. Le azioni sono piuttosto rapide e spesso indistinguibili per rendersi conto di chi sta colpendo chi”.

“Warriors of Future ha finito per essere più di un’esperienza teatrale una tantum, ma un vero e proprio showreel dei futuri film di Hong Kong guidati dalla CGI a venire. Effetti del computer a parte, vedere attori di Hong Kong in tute mech che combattono contro i robot è stato di per sé uno spettacolo che ha aperto gli occhi. Alla fine, quando sono finiti i titoli di coda, tutti sono rimasti intuitivamente ai loro posti e hanno aspettato la scena dei titoli di coda come in un film Marvel. Sembrava tutto molto comune. – Recensione dei fan, tramite IMDB.

