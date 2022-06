“Warrior Nun” Stagione 2: data di uscita di Netflix e cosa sappiamo finora

suora guerriera la stagione 2 arriverà su Netflix a livello globale questo inverno, come confermato durante la Geeked Week di Netflix. Ecco una guida aggiornata su tutto ciò che devi sapere per suora guerriera stagione 2 incluso chi reciterà, dove è in produzione lo spettacolo, cosa aspettarsi e altro ancora!

suora guerriera è una serie drammatica fantasy originale Netflix, basata sull’omonima serie di fumetti di Ben Dunn. Diretto da Simon Barry, la produzione di suora guerriera viene eseguito dalla stessa squadra dietro Game of Thrones.

Warrior Nun sarà presente alla Geeked Week di Netflix

Innanzitutto, diamo il via alla nostra grande anteprima con le novità della Geeked Week di Netflix. suora guerriera presentato alla Geeked Week di Netflix il 6 giugno insieme ad altri programmi TV come Manifesto, Serratura e chiave, e Ombra e Ossa.

Abbiamo ricevuto due notizie importanti, tra cui il nostro primo sguardo alla nuova stagione e la finestra di rilascio di “Questo inverno”.

Il nuovo teaser trailer presenta un riepilogo della stagione 1 e alcune nuove clip della prossima seconda stagione con il nuovo cattivo della nuova stagione che sarà Adriel.

suora guerriera stato di rinnovo di Netflix della stagione 2

Gli sceneggiatori hanno anche preso in giro che stanno già iniziando a pianificare e, in base alla maggior parte delle metriche, lo spettacolo si è comportato bene. Subito dopo l’uscita della serie, lo abbiamo sentito con buona autorità suora guerriera era già stato rinnovato per la stagione 2.

Simon Barry, che funge da showrunner per suora guerriera ha affermato quanto segue in un’intervista sul futuro (prima che ricevesse il rinnovo ufficiale):

“Quando stavamo finendo la prima stagione, avevamo molte più strade da percorrere dal punto di vista della trama. Quindi abbiamo creato una cartella pensando, ehi, se siamo abbastanza fortunati da ottenere la Stagione 2, ecco alcune cose da cui potremmo attingere. Dopo aver visto lo spettacolo completato, ci siamo raggruppati solo per parlare di idee”.

Lo spettacolo è stato ufficialmente rinnovato il 19 agosto 2020 con una selezione del cast e della troupe che si sono riuniti tramite una chiamata virtuale per confermare che la stagione 2 sta ufficialmente accadendo.

Quanto bene ha suora guerriera eseguita su Netflix?

Nei primi ultimi 30 giorni (dal 6 luglio al 6 agosto 2020), la serie è stata la terza più grande serie TV su Netflix al mondo. Maledetto e Desiderio Oscuro hanno preso rispettivamente il primo e il secondo posto.

La serie ha anche scalato le classifiche per luglio 2020 a livello globale essendo il programma televisivo più popolare al mondo.

Negli Stati Uniti, la serie si è classificata al numero 6 e nel Regno Unito, la serie al quarto posto. Negli Stati Uniti, la serie ha raggiunto la posizione numero due per il primo fine settimana in cui era disponibile, battuta Misteri irrisolti.

suora guerriera ha raggiunto la posizione n. 1 in Brasile, Paesi Bassi e Nuova Zelanda.

Da cosa aspettarsi suora guerriera stagione 2

Il finale culminante della prima stagione di suora guerriera ha lasciato i fan a sbavare per altre azioni da urlo.

Il vero scopo dell’Ordine della Spada Cruciforme è stato rivelato, non essendo altro che marionette per Adriel contro le forze del Cielo. La sua vera identità è stata rivelata da Ava dopo che l’ha toccata. I cavalieri originali dell’ordine lo scambiarono per un angelo dopo aver ucciso con successo un mostro di Tarask che lo seguì fuori da un portale demoniaco.

Nascondendosi nelle tombe del Vaticano, Adriel aveva nascosto l’aureola all’interno della monaca guerriera originale e, creando l’Ordine, gli aveva dato protezione dal Cielo.

Dopo essere fuggito dalla sua tomba, Adrial cerca di riconquistare l’alone dall’Ordine e procedere con i suoi piani nefasti.

Nonostante il suo entusiasmo, Shotgun Mary fu sopraffatta dalle forze possedute di Adrial, lasciando Ava e le altre sorelle ad affrontare Adrial il suo piccolo esercito di Wraith Demons.

La prossima stagione vedrà Ava e l’Ordine portare la battaglia ad Adriel. Con il diavolo che ora si rivela al mondo, invece di stare da solo, le forze del cielo possono scendere sul Vaticano e dare assistenza all’Ordine.

Anche se non ha rivali al potere, per il momento, l’abilità di Ava nei panni della suora guerriera sta crescendo. Dato un tempo sufficiente, è probabile che Ava sia più di una semplice partita in combattimento contro Adriel e i suoi poteri demoniaci.

Una cosa è certa, l’esistenza di The Order of the Cruciform Sword è costruita su una bugia. Quindi tocca ad Ava e alle sorelle rimaste portare il suo nuovo significato.

C’è anche la piccola questione del tradimento di padre Vincent, che ha portato alla morte di suor Shannon. Basti dire che le ragazze possono commettere un peccato capitale se cercano di vendicare con rabbia il loro ex mentore.

Simon Barry ha anche anticipato alcune altre cose che possiamo aspettarci dalla stagione 2 in un’intervista con Looper dicendo:

“Beh, immagino che stessimo nascondendo così tanti segreti in un certo senso nella prima stagione. Il fatto che ora abbiamo il gatto è fuori discussione, per così dire, in termini di mitologia dello spettacolo. Penso che sarà davvero emozionante intraprendere quel viaggio e disfare ciò che abbiamo rivelato. L’aspetto di Adriel, la relazione con Padre Vincent e anche come la posta in gioco è cambiata per Ava e le altre sorelle guerriere. Per me, è davvero basarsi su ciò che abbiamo fatto bene nella prima stagione e, si spera, fare un lavoro migliore nella seconda, se lo otteniamo.

Quando possiamo aspettarci la stagione 2 di suora guerriera su Netflix?

Stagione 2 di suora guerriera è confermato che arriverà su Netflix nel 2022.

Le riprese della prima stagione si sono svolte tra l’11 marzo 2019 e il 5 luglio 2019. Ci è voluto quindi quasi un anno intero prima che la serie arrivasse su Netflix in tutto il mondo.

Nel giugno 2021, lo showrunner Simon Barry ha condiviso numerose foto in Spagna, dove stavano esplorando le location.

Lo scouting della posizione consiste essenzialmente nel visitare vari luoghi che mappano dove verranno girate le scene. Lo spettacolo è essenzialmente in pre-produzione a questo punto con le sceneggiature scritte e la semplice pianificazione in corso, essenziale per garantire una produzione regolare.

Il tuo aggiornamento casuale di strane scoperte di esplorazione di posizioni che non hanno nulla a che fare con la trama S2 di #WarriorNun pic.twitter.com/gB4DYcdaIX — Simon Barry (@SimonDavisBarry) 1 luglio 2021

David Hayter, che è il regista della serie, ha confermato su Twitter di essere stato in Spagna per 6 mesi da maggio 2021 per la produzione dello show.

Le riprese sono poi iniziate secondo Simon Barry il 26 luglio 2021.

Il 6 agosto, Barry ha pubblicato una foto molto lunatica dal set di suora guerriera stagione 2.

Mezzanotte nel giardino del bene e del male. #WarriorNun pic.twitter.com/cU1KHjwiQe — Simon Barry (@SimonDavisBarry) 6 agosto 2021

L’unità principale di suora guerriera terminato le riprese il 3 novembre secondo Simon Barry che ha ringraziato il suo cast e la troupe. È probabile che una seconda unità girerà un po’ più di riprese per la serie, ma la maggior parte è ora finita. Nel Tweet ha detto:

“Questa è una conclusione suora guerriera unità principale s2! Un sincero ringraziamento alla nostra fantastica troupe e al cast che danno il 100% ogni giorno. Grazie a Madrid per essere una casa così meravigliosa e a Netflix & Fresco Film Services per aver supportato la nostra pazza visione. Non vedo l’ora di condividere questo epico s2 con tutti!”

Alla fine di febbraio 2022, Simon Barry ha fornito un aggiornamento sul processo. Quando gli è stato chiesto dove fosse la stagione 2 su Twitter, Barry ha risposto:

“È in diverse migliaia di piccole parti digitali in un enorme server Netflix, riassemblato da artisti di talento brillante che hanno bisogno di modellarlo nel modo giusto in modo che sciolga il tuo cervello nel modo desiderato che abbiamo immaginato”.

Simon Barry ha anche condiviso diversi sguardi dietro le quinte suora guerriera S2.

“Felice Anno Nuovo da #WarriorNun: non vediamo l’ora di condividere con voi la Stagione 2 nel 2022!”

Nuovo cast per Warrior Nun Stagione 2

Nell’ottobre 2021, si è diffusa la voce che tre nuovi membri del cast si erano uniti alla seconda stagione di Warrior Nun.

Questi includono:

Meena Rayann (noto per Il Trono di Spade) interpreterà Yasmine Amunet, una suora copta giornalista e studiosa.

(noto per Il Trono di Spade) interpreterà Yasmine Amunet, una suora copta giornalista e studiosa. Jack Mullarkey (ha debuttato su Netflix Vichinghi: Valhalla) interpreterà Miguel, un misterioso attivista che viene a conoscenza della missione di Ava. Secondo quanto riferito, un custode di segreti.

(ha debuttato su Netflix Vichinghi: Valhalla) interpreterà Miguel, un misterioso attivista che viene a conoscenza della missione di Ava. Secondo quanto riferito, un custode di segreti. Richard Clothier (noto per Animali fantastici e dove trovarli) interpreterà il cardinale William Foster, secondo in comando in Vaticano.

Apparirà anche nella stagione 2 di suora guerriera sono Christian Stamm come il cardinale Gunter, Nico Condé come Hans, e Ella Kweku.

Apparirà anche nella stagione 2 di suora guerriera sono Christian Stamm come il cardinale Gunter, Nico Condé come Hans, e Ella Kweku.