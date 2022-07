Wanda vs Vecna: chi ha causato il misterioso bagliore rosso nell’Oceano Atlantico?

Se ci fosse un Oscar per il cattivo più cattivo, quest’anno il campione indiscusso lo sarebbe Vecna. Tuttavia, questo era anche l’anno Wanda ci ha terrorizzato tutti nel Multiverso della follia. Ora lasceremo a voi ragazzi decidere chi era il migliore. Ma una cosa è certa che non vogliamo che nessuno dei due esista nella vita reale. L’enorme quantità di caos che i due possono causare sarebbe apocalittico. E a differenza dei film, non abbiamo nessun eroe per fermarli.

Ma sembra che ci sia stato qualche movimento nel oceano Atlantico questo potrebbe essere un indicatore dell’esistenza di entrambi i cattivi. Diamo un’occhiata a cosa sta succedendo sul fondo dell’Atlantico, e chi potrebbe essere stato il responsabile, Vecna ​​o Wanda?

Erano Vecna ​​o Wanda nell’Oceano Atlantico a creare misteriose luci rosse?

La vita marina è sempre stata misteriosa per l’umanità. Si crede che Il 91% dell’intera vita marina deve ancora essere scoperto. E sembra che una nuova scoperta sia in arrivo. Recentemente a una profondità di 1,6 miglia, ci sono una dozzina di serie di fori simili a a traccia di linee sul fondo dell’oceano. Poi, circa una settimana dopo, giovedìsono stati segnalati altri quattro avvistamenti nell’altopiano delle Azzorreche è un territorio sottomarino dove tre placche tettoniche si scontrano.

Riprese video di un misterioso bagliore rosso sull’Oceano Atlantico pic.twitter.com/jHTtnLUlRm — MONEYWAY (@skylawhylaa) 20 luglio 2022

Questi buchi erano profondi circa un miglio e intorno 300 miglia dal primo ritrovamento della spedizione. Simili fori sul fondo marino sono stati scoperti lungo il Dorsale medio atlantica 18 anni fa. La loro ubicazione è sconosciuta. La natura non identificata rende sicuramente il fenomeno un po’ intimidatorio.

E il bagliore rosso che appare dal fondo del mare sembra assomigliare all’atmosfera rosso scuro di di Vecna territorio, sottosopra. Sembra persino la magia rossa che illumina Wanda Maximoff ogni volta che attinge al suo potere.

Poiché la natura delle luci scarlatte rimane sconosciuta, chi pensi possa esserne responsabile? Inoltre, facci sapere se pensi che assomigli di più a Vecna ​​o Wanda nei commenti qui sotto.

