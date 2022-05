“Volevamo usare ‘The Winter Soldier’ ​​come trampolino di lancio”: Joe Russo su Captain America Connection di ‘The Grey Man’ di Netflix oltre a Chris Evans

Universo cinematografico Marvel è cresciuta a livelli inimmaginabili sin dalla sua rinascita nel 2008, grazie a Robert Downey Jr. Uomo di ferro. Nel corso degli anni, MCU ha vissuto momenti cinematografici davvero fantastici pieni di azione ed emozioni. E se sei un amante dei film d’azione. Devi essere d’accordo che nessun regista può dirigere sequenze d’azione migliori del Fratelli Russo. Le loro sequenze d’azione da Capitan America Winter Soldier e Guerra Civile sono ancora i migliori. E ora che porteranno i loro talenti su Netflix L’uomo grigio, i fan sono entusiasti di vedere quale sarà il risultato.

Il nuovo thriller di spionaggio ha recentemente fatto notizia a sinistra, a destra e al centro. E ancora una volta i fratelli Russo hanno assicurato ai fan di aspettarsi cose strabilianti dall’originale Netflix più costoso fino ad oggi in termini di scene d’azione. Vediamo cosa hanno da dire i fratelli veggenti.

L’Uomo Grigio sarà il successore spirituale di Winter Soldier

Ogni regista ha il suo stile distinto, che porta in ogni film. Per James Cameron, sarebbe la creazione di spettacoli CGI di alta qualità. Per Guillermo del Toro, è stato il suo amore per i mostri e le vibrazioni horror oscure. Ma quando si tratta dei fratelli di grande successo Anthony e Joe Russo, la loro immacolata coreografia d’azione può essere identificata a miglia di distanza.

Hanno più e più volte ipnotizzato il pubblico con le sequenze d’azione più realistiche in film come Captain America Winter Soldier. E sembra che faranno lo stesso con Netflix Original L’uomo grigio.

Mentre discuteva se i loro film precedenti avrebbero tratto ispirazione per il loro nuovo thriller, Joe Russo ha detto che sicuramente lo farà. Ha aggiunto, “Volevamo usare ‘The Winter Soldier’ ​​come trampolino di lancio verso qualcos’altro orientato all’azione.”

L’uomo grigio, secondo Joe, sarà un film ricco di azione con coreografie acrobatiche diverse da qualsiasi altra cosa prima.

LEGGI ANCHE: “Sono andato aggressivamente 180 da Steve Rogers”: Chris Evans su Going Far Cry da Capitan America a Craving “anarchy” in “The Grey Man” di Netflix

Joe ha detto che le sequenze nel nuovo film erano così intense che il film “quasi ucciso” loro. Lo ha aggiunto Anthony Russo “Le sequenze d’azione di ‘The Grey Man’ sono tutte ‘orientato al personaggio.’”

Non c’è dubbio che Anthony e Joe siano capaci di alcune bellissime sequenze d’azione. Ma con ispirazione, tipo Il soldato d’Invernosi può solo immaginare come andranno le cose.

Facci sapere nei commenti la tua sequenza d’azione preferita Capitan America: Il Soldato d’Inverno?

Il post “Volevamo usare ‘The Winter Soldier’ ​​come trampolino di lancio”: Joe Russo su Captain America Connection di ‘The Grey Man’ di Netflix Oltre a Chris Evans è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.