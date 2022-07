“Voglio essere una sposa ma non una moglie”: come ‘Anne With an E’ di Netflix ha ispirato una Sologamia in India

Da quando letteratura, teatro, teatro e cinema sono fioriti nella società umana, non c’è stato un solo essere umano che sia privato della sua influenza in un modo o nell’altro. Piuttosto, è la nostra società e il comportamento umano che si traduce nella formazione di copioni così belli. Tuttavia, è molto vero anche il contrario. Ad esempio, tendiamo a vestirci secondo i nostri personaggi preferiti, ci comportiamo anche come fanno quei personaggi nella serie. Questa volta, di Netflix Anne con una E sembra aver ispirato una donna indiana nel modo più bello possibile.

Se conosci la prima donna indiana che si è sposata o coinvolta nella soligamia, sai esattamente di chi stiamo parlando. Sì, la sposa indiana assolutamente bella e piuttosto famosa, Kshma Bindu, ha promesso di attenersi alle norme del matrimonio e di rimanere fedele a se stessa per l’eternità. Ma sapevi cosa l’ha ispirata? L’originale Netflix Anne con una E. Con un po’ di rumore, lascia che ti raccontiamo tutto.

Anne With an E di Netflix ha ispirato una donna indiana a coinvolgere nella “sologamia”

Anne With an E è un adattamento moderno di Anne of Green Gables per i nostri tempi: una storia più oscura, più triste e più realistica sulla volontà di sopravvivenza di un estraneo. Apparentemente, la serie svela il trauma e la solitudine che derivano dal crescere in terribili orfanotrofi e dall’essere in un sistema di affidamento abusivo. Affascinante, la serie ha ispirato Bindu a sposarsi solo tre mesi prima del suo matrimonio. Bindu ricorda di non essersi sentita scioccata quando ha appreso per la prima volta il concetto. “Avevo sentito molto parlare di poligamia e monogamia, ma mai di sologamia”, ha detto ad Al Jazeera.

“Dopo aver visto lo spettacolo, ho cercato su Google per la prima volta se fosse legale sposarsi in India. Quando l’ho letto, mi è sembrato normale e persino attraente per me. Non è stato uno shock”. In effetti, ha preso la famosa battuta dello spettacolo, “Voglio essere una sposa, ma non una moglie”, al livello successivo. sebbene il le persone che incrociano il suo cammino spesso lanciano sguardi giudicanti, non potrebbe essere più felice. “Ero in soggezione di me stesso quando mi sono guardato allo specchio e non ho avuto preoccupazioni per una normale sposa indiana. Mi sentivo come se fossi abbastanza per me stesso “ Bindu condiviso con Al Jazeera.

In particolare, gli psicologi suggeriscono che un trauma estremo in giovane età potrebbe spiegare l’amore per se stessi. Per qualcuno che ha subito un trauma, l’accettazione potrebbe essere immensamente curativa. Bindu ha detto al giornalista di aver avuto un’infanzia violenta ed è stata molestata sessualmente ripetutamente quando aveva otto anni. Bindu aspira a volare oltre la gabbia delle regole di genere socialmente costruite. Molto la storia della nostra piccola Anne. Ad ogni modo, ora è sulla buona strada per condurre una vita felice e le auguriamo tutta la prosperità per i nuovi e splendidi inizi.

LEGGI ANCHE- Sta succedendo Anne con una E stagione 4?

Anne With an E è in streaming su Netflix da maggio 2017. Vai subito in streaming, se non l’hai ancora visto. Hai qualche spettacolo del genere che ti ha ispirato a livelli così profondi? Sentiti libero di condividere con noi nella sezione commenti qui sotto.

Il post “Voglio essere una sposa ma non una moglie”: come “Anne With an E” di Netflix ha ispirato una Sologamy in India è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.