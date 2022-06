Vivi le 8 terrificanti storie dell’orrore del nuovo mondo nel “Gabinetto delle curiosità di Guillermo del Toro”

Conosciamo tutti almeno una persona intorno a noi che ama grottesco storie horror. Godono del brivido e dell’atmosfera intensa e non li colpisce affatto. Ma alcune persone si spaventano e chiudono gli occhi quando sullo schermo appare qualcosa di orribile. Bene, Netflix ha recentemente svelato un teaser di una di queste serie. Gabinetto delle curiosità di Guillermo del Toros è una serie, in cui ogni episodio racconta una storia di orrore.

Teaser Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro e altro ancora…

Tutti conoscono il nome, Guillermo del Toro. È un noto regista, produttore, sceneggiatore e autore messicano. Questo Vincitore di Oscar e Oscar il regista sta arrivando con un’altra produzione iconica composta da horror e grottesco 8 storie. Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro è una serie antologica americana di prossima uscita. Il progetto si basa sull’omonimo racconto del regista.

Questa serie ha 8 storie dell’orrore uniche che sfidare il genere horror classico. Due episodi dello spettacolo sono opere originali di del Toro. D’altra parte, diversi registi hanno scritto e diretto altri episodi. Ecco il teaser:

Come si vede, il teaser espone alcune immagini inquietanti. I nomi degli episodi, lo scorcio del cast e gli effetti elettrizzanti sono il segno che avremo un viaggio unico nel suo genere.

Un cast stellare sorprendente nella serie

Insieme a Andrew Lincoln, Ben Barnes, Chloe Madison, Charlyne Yi, Crispin Glover, Sebastian Roché e David Hewlett; Harry Potter stella, Rupert Grintnoto come Ron Weasley, si sarebbe unito al cast.

Secondo Netflix, lo scopo di questa raccolta di storie live-action è sfidare la tradizionale nozione di horror. Come detto nella Scadenza, “Dal macabro al magico, dal gotico al grottesco o al classico inquietante, gli otto racconti sinistri – tra cui due opere originali di del Toro – prendono vita da un team di scrittori e registi scelti personalmente dal regista Shape of Water”.

La produzione di Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro è in corso. Pertanto, non si sa molto sull’uscita della serie. Dobbiamo aspettare per quello. Fino ad allora, facci sapere cosa ti aspetti da queste storie dell’orrore del nuovo mondo?

