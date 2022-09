Virgin River, Una mamma per amica e i migliori programmi autunnali su Netflix (2022)

Ogni volta che il calendario segna l’autunno, è tempo che coloro che prosperano nei mesi autunnali brillino. Tra tutti i migliori film per la maratona e l’inizio ufficiale della stagione spettrale, c’è così tanto da guardare. Non importa se aggiungiamo gli spettacoli autunnali più accoglienti da guardare su Netflix.

A questo punto, probabilmente sei immerso nelle stagioni nella tua rivisitazione annuale di Gilmore Girls o fare la fila The Vampire Diaries oltre a HBO Max. Forse ti stai facendo strada Grey’s Anatomy (di nuovo) o pensando di iniziare una nuova serie Netflix che ti sei perso la prima volta.

Ci sono così tanti programmi autunnali accoglienti su Netflix che potresti non sapere da dove cominciare. Naturalmente, abbiamo incluso tutti gli stand-by autunnali (perché Stars Hollow è il posto dove stare), ma stiamo anche suggerendo alcune altre serie che si adattano così bene a questo periodo dell’anno.

In questo momento, gli spettacoli di Cozy Falls su Netflix

Dai commoventi drammi alle travolgenti storie d’amore, ecco 10 dei migliori programmi autunnali da guardare su Netflix in questo momento, a cominciare di seguito con la serie di successo fiume vergine.

fiume vergine

Anche se nuove stagioni di fiume vergine hanno iniziato a uscire su Netflix a luglio, non commettere errori: il dramma romantico preferito dai fan è uno spettacolo autunnale in tutto e per tutto. Lo scenario da solo fa sentire Virgin River come la cittadina più invitante (immaginaria) del mondo. Mentre la serie potrebbe affrontare alcuni temi e argomenti più pesanti, non c’è dubbio fiume vergine è una serie da godersi nei freddi mesi autunnali sotto una calda coperta e con del vin brulé.

Gilmore Girls

C’è qualche altro spettacolo là fuori che somigli tanto all’autunno Gilmore Girls fa? Dalle foglie colorate nei titoli di testa alla sensazione generale di calma autunnale, Gilmore Girls è diventato un punto fermo annuale autunnale per così tanti fan. Se Mariah Carey è la regina del Natale, Lorelai e Rory Gilmore sono sicuramente le regine dell’autunno. Non perdere l’occasione di guardare tutte e sette le stagioni (più la miniserie revival!) su Netflix mentre sono ancora disponibili.

Traccia del partner

Arden Cho recita nel dramma legale romantico originale di Netflix Traccia del partner nei panni di Ingrid Yun, un’avvocatessa di fusioni e acquisizioni che cerca di scalare i ranghi del suo prestigioso studio legale di New York come partner. La serie è stata pubblicata a fine agosto, ma tutta la storia d’amore – e l’ambientazione autunnale e festiva di alcuni episodi – fa Traccia del partner uno degli spettacoli autunnali più accoglienti di Netflix.

Grey’s Anatomy

Un dramma medico che non tira pugni quando si tratta degli argomenti trattati potrebbe non sembrare la scelta più ovvia per uno spettacolo “accogliente”, ma per così tanti spettatori, Grey’s Anatomy è stato un vero spettacolo di comfort. Da quasi 20 anni! Il gioiello della corona di lunga data della ABC copre la gamma di drammi relazionali e drammi medici, rendendolo uno degli spettacoli televisivi più degni di nota di tutti i tempi e la migliore serie in cui scavare nei mesi autunnali.

Corsia delle Lucciole

Parlando di Grey’s Anatomy, una delle star originali dello show di successo ora è co-protagonista di una serie originale Netflix di successo. Katherine Heigl e Sarah Chalke recitano Corsia delle lucciole, la storia pluriennale dei migliori amici Tully e Kate. La serie è basata sull’omonimo libro di Kristin Hannah e tornerà per la sua seconda stagione nell’autunno del 2022. Corsia delle Lucciole è proprio come rannicchiarsi con un buon libro o uscire con i tuoi migliori amici.

Tutti americani

Niente dice “caduta” più del football americano. Fortunatamente, i fan possono guardare quattro succose stagioni della serie drammatica sportiva di successo di The CW Tutti americani su Netflix, con la quinta stagione in anteprima su The CW a ottobre. (Guarda il suo spin-off, Tutto americano: ritorno a casa, su The CW e Netflix.) Per una dose extra di calcio questo autunno con una spruzzata di nostalgia bonus, Netflix attualmente trasmette anche in streaming tutte e cinque le stagioni dell’amata serie drammatica Luci del venerdì sera.

Ginny & Georgia

Mentre i fan aspettano altri episodi di Ginny & Georgia per colpire Netflix, non c’è tempo come la stagione autunnale per rivedere la prima stagione. La serie commedia drammatica, che è la storia di una madre e una figlia a 15 anni di distanza, tocca temi pesanti ma ha anche un gradito senso dell’umorismo e leggerezza. Resta al passo con un altro dei migliori duetti madre-figlia della TV!

Dinastia

Un riavvio dell’omonima soap opera in prima serata classica degli anni ’80, Dinastia andato in onda su The CW per cinque gloriose stagioni di colpi di scena saponosi. I Carrington ricevono un aggiornamento moderno tanto necessario, che include mantenere il campo dell’originale ma aggiungere un pizzico di commedia e cuore. La serie completa è ora disponibile per lo streaming su Netflix e tutti dovrebbero farlo questo autunno.

Bridgerton

Cosa potrebbe esserci di più intimo delle storie d’amore di Bridgerton? Il popolare dramma in costume di Netflix ha raccontato le storie d’amore di Daphne Bridgerton e Anthony Bridgerton nelle sue prime due stagioni, con la terza stagione in arrivo che affronta la complicata relazione di Colin Bridgerton e Penelope Featherington. È tempo di un rewatch, e sai che il Duca e il Visconte possono riscaldare una fredda serata autunnale.

Buona strega

Per un’offerta autunnale più salutare, il dramma fantasy di Hallmark Channel Buona strega è l’opzione perfetta per chi cerca emozioni ma non troppo agghiaccianti. La serie si svolge nella piccola città di Middleton ed è incentrata su Cassie Nightingale, sua figlia adolescente e le loro abilità magiche. Tutte e sette le stagioni della serie sono attualmente disponibili su Netflix.

Quale delle serie autunnali più accoglienti di Netflix guarderai? Condividi le tue scelte nei commenti!