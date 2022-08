“Virgin River” Stagione 5: Stima della data di uscita di Netflix e cosa aspettarsi

fiume vergine la stagione 4 continua a essere una bestia per Netflix. Ora, poche settimane dopo la quarta stagione, la quinta stagione è attualmente in fase di riprese nella Columbia Britannica, in Canada. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla Stagione 5 di fiume vergine presto su Netflix nel 2023.

Debutto per la prima volta su Netflix nel dicembre 2019, fiume vergine è stato tranquillamente uno dei successi dormienti di Netflix con i fan di tutto il mondo che si sono goduti il ​​dramma romantico interpretato da Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Colin Lawrence e Jenny Cooper.

Stagione 4 di fiume vergine ha colpito Netflix il 20 luglio 2022.

Quando era fiume vergine rinnovato per la stagione 5?

Per chi non lo sapesse, fiume vergine è stato dato un ordine di rinnovo di due stagioni dopo la stagione 3. Ciò significa che sappiamo di una quinta stagione da un po’ di tempo ormai.

Sebbene gli ordini per due stagioni non siano nuovi, sono sempre più rari. Questo ce lo suggerisce fiume vergine continua a battere tutte le metriche interne che Netflix propone per lo spettacolo.

Quanto bene si sta comportando la stagione 4 di Virgin River su Netflix?

Lo spettacolo è stato un grande successo per Netflix anche se non cattura tutti i titoli dei giornali. Secondo le prime 10 cifre orarie di Netflix, lo spettacolo ha raccolto 333,92 milioni di ore guardate a livello globale quando è stato tra i primi 10.

La stagione 3 è stata per 6 settimane nella top 10 mondiale dopo la sua uscita che ha accumulato 225,12 milioni di ore guardate a livello globale tra il 4 luglio e il 15 agosto 2021.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica Settimana nella top 10 Dal 17 luglio 2022 al 24 luglio 2022 105.440.000 1 Dal 24 luglio 2022 al 31 luglio 2022 87.940.000 (-17%) 1 2 Dal 31 luglio 2022 al 7 agosto 2022 46.930.000 (-47%) 3 3

È interessante notare che i dati orari corrispondono quasi al profilo del debutto della stagione 3 nel luglio 2021. Ad eccezione della settimana 1, dove la stagione 4 ha qualche giorno in più sulla piattaforma consentendo un debutto maggiore nella prima settimana.

Settimana Stagione 3 Stagione 4 1 62.580.000 105.440.000 2 87.270.000 87.940.000 3 44.890.000 46.930.000 4 28.320.000 – 5 18.840.000 – 6 13.220.000 –

Dov’è in produzione la stagione 5 di Virgin River?

Come abbiamo riportato all’inizio dell’anno, le riprese fiume vergine la stagione 5 doveva iniziare a marzo 2022. Successivamente è stata posticipata a luglio 2022, sebbene anche quelle date fossero soggette e siano cambiate.

Il motivo del ritardo era sconosciuto, ma Alexandra Breckenridge era entusiasta di girare in estate, dicendo che Vancouver non è così divertente da girare in inverno.

Possiamo confermare che le riprese sono iniziate a Vancouver, BC, Canada, a partire dal 18 luglio 2022, e dovrebbero durare fino al 10 novembre 2022.

L’account ufficiale della serie Virgin River su Instagram ha confermato che la produzione è in corso con una chiamata Zoom di un tavolo letto per la quinta stagione.

Quella tabella di lettura presentava i seguenti membri del cast (suggerendo che sono tutti iscritti per la quinta stagione):

Alexandra Breckenridge nel ruolo di Mel Monroe

Martin Henderson nel ruolo di Jack Sheridan

Annette O’Toole nel ruolo di Hope McCrea

Tim Matheson nel ruolo del dottor Vernon Mullins

Benjamin Hollingsworth nel ruolo di Dan Brady

Zibby Allen nel ruolo di Brie Sheridan

Gwynyth Walsh nel ruolo di Jo Ellen

Colin Lawrence nel ruolo di John ‘Preacher’ Middleton

Sarah Dugdale nel ruolo di Lizzie

Jenny Cooper nel ruolo di Joey Barnes

Nicola Cavendish nel ruolo di Connie

Chase Petriw nel ruolo di Cristoforo

Kai Bradbury nel ruolo di Denny Cutler

Mark Ghanime nel ruolo del dottor Cameron Hayek

Marco Grazzini nel ruolo di Mike Valenzuela

Teryl Rothery nel ruolo di Muriel

Steve Bacic come Vince

Christina Jastrzembska nel ruolo di Lydie

Trevor Lerner nel ruolo di Bert Gordon

Lucia Walters come Julia

Keith MacKechnie nel ruolo di Nick

Emma Oliver nel ruolo del giovane Mel

Il post recitava come segue:

“Il nostro cast in una tabella ha letto per la STAGIONE 5.. Sì, avete sentito che gente giusta. Ora abbiamo iniziato la produzione della STAGIONE 5! Inoltre, ti invitiamo a conoscere il nostro adorabile nuovo showrunner Patrick Sean Smith. Non vediamo l’ora che tu veda cosa abbiamo in serbo. Non dimenticare, però, che mancano solo 2 giorni alla stagione 4. A presto!!”

La più grande novità in quel post su Instagram è quella Sue Tenney viene sostituito come showrunner con Patrick Sean Smith. Tenney si sta muovendo per lavorare su altri progetti.

Lo scrittore è noto soprattutto per aver lavorato a The CW SoprannaturaleABC della famiglia Inseguendo la vita, e più recentemente scrivendo l’episodio Jolene nella serie limitata di Netflix, Dolly Parton’s Corde del cuore per il quale è stato anche produttore esecutivo e showrunner.

Parlando con Glamour Magazine, Smith ha anticipato la prossima quinta stagione, dicendo:

“Entriamo in cose che saranno nuove ed eccitanti, ma che sembreranno ancora molto simili allo stesso spettacolo, ma stiamo sicuramente adottando un approccio più eccitante ad alcune delle storie. Un po’ più rumoroso, ma non a scapito del comfort dello spettacolo. Voglio che sembri che la quinta stagione sarà di livello successivo”.

Per ulteriori informazioni su dove fiume vergine film, dai un’occhiata alla nostra guida alle riprese per lo spettacolo qui.

Ci è stato detto fiume vergine la stagione 5 avrà un budget per episodi compreso tra $ 3 e $ 5 milioni per episodio, il che significa che la stagione 5 potrebbe costare a Netflix ovunque fino a $ 60 milioni quando tutto è detto e fatto.

Monica Mitchell è confermato tramite DGC che dirigerà gli episodi nella stagione 5. Mitchell ha già diretto episodi nella stagione 3, incluso Prendere il mio respiro, Pezzi di ricambioe Cuori spezzati.

Filippo Rodriguez farà il suo debutto alla regia in Virgin River per la stagione 5. Il regista ha lavorato a spettacoli come Hudson e Rex, Il buon dottore, Sangue e acqua, e Rubino e il pozzo.

Stagione 5 di fiume vergine sarà un’altra stagione ampliata di 12 episodi

Fino alla stagione 4, tutte le stagioni di fiume vergine aveva eseguito a circa 10 episodi un pezzo.

La stagione 4, tuttavia, ha ricevuto una stagione ampliata di 12 episodi e ora abbiamo appreso, grazie a un live streaming di Alexandra Breckenridge, che sarà ancora una volta una quinta stagione ampliata di 12 episodi.

Questo numero esteso di episodi è stato nuovamente confermato dal nuovo showrunner.

Da cosa aspettarsi fiume vergine Stagione 5

Non sarebbe fiume vergine se la stagione 4 non si concludesse con un cliffhanger.

Alla fine della stagione, Charmaine soffre molto e ha paura di perdere i suoi gemelli e confessare a Jack e Mel che i due ragazzi in realtà non sono suoi.

Questa sarà sicuramente una delle domande principali e più importanti per la stagione 5.

Parlando con Glamour Magazine, Henderson e Breckenridge hanno confessato di conoscere la paternità dei gemelli, il che può facilmente significare che il padre del gemello è un membro del cast attuale.

I principali “sospetti” sono Brady, Mike e il dottor Cameron.

Mel e Jack, la coppia più amata dello show, continueranno ad avere un ruolo importante nella stagione 5. La prossima stagione dovrebbe seguirli, concentrandosi sulla loro relazione, sulla famiglia e sulla nuova bambina.

Virgin River Sindaco Sperare continuerà a riprendersi con l’aiuto di Lizzie e, si spera, tornerà ai suoi doveri di sindaco e rafforzerà la sua amicizia con Muriel.

Brie ha rivelato il suo stupro a Brady e, mentre affrontava il suo ex fidanzato-stupratore Don, ha deciso di denunciare la sua aggressione sessuale e portarlo in tribunale. La nuova stagione potrebbe concentrarsi sul processo di Brie e sul suo rivelare il suo assalto a Jack.

Abbiamo lasciato Preacher e Paige in una cabina con Vince privo di sensi sul pavimento, quindi potremmo salutare Paige per sempre la prossima stagione. Questo principalmente perché Julia, un nuovo interesse amoroso per Preacher, è stato introdotto nella stagione 4 e ci sono poche prove che ci sia spazio per un triangolo amoroso.

Il nipote di Doc, Danny, ha rivelato a Lizzie che non vuole essere coinvolto sentimentalmente con lei perché gli è stata diagnosticata la malattia di Huntington, una malattia rara che provoca la progressiva rottura (degenerazione) delle cellule nervose nel cervello.

La prossima stagione sia Lizzie che Doc dovranno affrontare la malattia di Denny. Lizzie, che è cresciuta immensamente durante la stagione 4, dovrà decidere se vuole intraprendere una relazione con Danny nonostante la sua malattia o se prova ancora dei sentimenti per Ricky, che, anche se è partita per il campo di addestramento dei marine a San Diego, probabilmente non starò lontano da fiume vergine per troppo tempo.

Infine, Breckenridge ha rivelato nella sua intervista con Glamour che il nuovo showrunner, sceneggiatori e registi porteranno più storie LGBTQ+ per creare più inclusività nello spettacolo. Breckenridge è stato estremamente esplicito sin dall’inizio per una maggiore diversità fiume vergine.

Quando sarà la stagione 5 di fiume vergine essere su Netflix?

Con la produzione appena in corso, è un po’ troppo presto per dire quando la stagione 5 sarà su Netflix. Detto questo, utilizzando i programmi di produzione e le date di uscita degli anni precedenti, ci vogliono circa 6-7 mesi prima che lo spettacolo arrivi su Netflix alla fine.

È lecito ritenere che lo spettacolo tornerà nel 2023.

Dal momento che la produzione dovrebbe terminare a novembre 2022, potremmo vedere stagione 5 di fiume vergine su Netflix dall’estate 2023.

