Virgin River Stagione 5: stato di rinnovo di Netflix e cosa aspettarsi

fiume vergine la stagione 4 dovrebbe arrivare su Netflix il 20 luglio 2022, ma i lavori sono già iniziati per la prossima quinta stagione dello show, con le riprese in corso a partire dal 18 luglio. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla quinta stagione di fiume vergine presto su Netflix.

Debutto per la prima volta su Netflix nel dicembre 2019, fiume vergine è stato tranquillamente uno dei successi dormienti di Netflix con i fan di tutto il mondo che si sono goduti il ​​dramma romantico interpretato da Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Colin Lawrence e Jenny Cooper.

Stagione 4 di fiume vergine arriverà su Netflix il 20 luglio 2022 a livello globale e vedrà Mel continuare con la sua gravidanza, Hope che guarisce dal suo incidente d’auto e Brie che cerca di dimostrare l’innocenza del suo amante.

Quando era fiume vergine rinnovato per la stagione 5?

Per chi non lo sapesse, fiume vergine è stato dato un ordine di rinnovo di due stagioni dopo la stagione 3. La stagione 4 doveva ancora essere annunciata, ma avevamo già saputo che la serie aveva iniziato le riprese.

Lo spettacolo è stato un grande successo per Netflix anche se non cattura tutti i titoli dei giornali. Secondo le prime 10 cifre orarie di Netflix, lo spettacolo ha raccolto 333,92 milioni di ore guardate a livello globale quando è stato tra i primi 10.

La stagione 3 è stata per 6 settimane nella top 10 mondiale dopo la sua uscita che ha accumulato 225,12 milioni di ore guardate a livello globale tra il 4 luglio e il 15 agosto 2021.

Dov’è in produzione la stagione 5 di Virgin River?

Come abbiamo riportato all’inizio dell’anno, le riprese fiume vergine la stagione 5 doveva iniziare a marzo 2022. Successivamente è stata posticipata a luglio 2022, sebbene anche quelle date fossero soggette e siano cambiate.

All’epoca abbiamo riferito che le riprese avrebbero dovuto svolgersi tra il 1 luglio e il 30 novembre 2022.

Il motivo del ritardo era sconosciuto, ma Alexandra Breckenridge era entusiasta di girare in estate, dicendo che Vancouver non è così divertente da girare in inverno.

Possiamo confermare che le riprese sono iniziate a Vancouver, BC, Canada a partire dal 18 luglio 2022 e dovrebbero durare fino al 10 novembre 2022.

L’account ufficiale della serie Virgin River su Instagram ha confermato che la produzione è in corso con una chiamata Zoom di un tavolo letto per la quinta stagione.

Il post recitava come segue:

“Il nostro cast in una tabella ha letto per la STAGIONE 5.. Sì, avete sentito che gente giusta. Ora abbiamo iniziato la produzione della STAGIONE 5! Inoltre, ti invitiamo a conoscere il nostro adorabile nuovo showrunner Patrick Sean Smith. Non vediamo l’ora che tu veda cosa abbiamo in serbo. Non dimenticare, però, che mancano solo 2 giorni alla stagione 4. A presto!!”

La più grande novità in quel post su Instagram è quella Sue Tenney viene sostituito come showrunner con Patrick Sean Smith.

Lo scrittore è noto soprattutto per aver lavorato a The CW SoprannaturaleABC della famiglia Inseguendo la vita, e più recentemente scrivendo l’episodio Jolene nella serie limitata di Netflix, Dolly Parton’s Corde del cuore per il quale è stato anche produttore esecutivo e showrunner.

Per ulteriori informazioni su dove fiume vergine film, dai un’occhiata alla nostra guida alle riprese per lo spettacolo qui.

Ci è stato detto fiume vergine la stagione 5 avrà un budget per episodi compreso tra $ 3 e $ 5 milioni per episodio, il che significa che la stagione 5 potrebbe costare a Netflix ovunque fino a $ 60 milioni quando tutto è detto e fatto.

Monica Mitchell è confermato tramite DGC che dirigerà gli episodi nella stagione 5. Mitchell ha già diretto episodi nella stagione 3, inclusi gli episodi Take My Breath Away e Spare Parts e Broken Hearts.

Stagione 5 di fiume vergine sarà un’altra stagione ampliata di 12 episodi

Fino alla stagione 4, tutte le stagioni di fiume vergine aveva eseguito a circa 10 episodi un pezzo.

Alla stagione 4, tuttavia, è stata assegnata una stagione ampliata di 12 episodi e ora abbiamo appreso, grazie a un live streaming di Alexandra Breckenridge, che sarà ancora una volta una quinta stagione ampliata di 12 episodi.

Da cosa aspettarsi fiume vergine Stagione 5

Stiamo ancora aspettando la stagione 4 di fiume vergine prima di approfondire ciò che verrà dalla storia della prossima stagione.

Sfortunatamente, non possiamo ancora fare spoiler per la stagione 5 a causa degli embarghi, quindi ecco un breve riassunto di quale fosse l’arco principale della stagione 4:

Come detto sopra, questo è il nostro grande fiume vergine anteprima della quinta stagione, che aggiorneremo lentamente con tutte le nuove informazioni man mano che le avremo.

Quando sarà la stagione 5 di fiume vergine essere su Netflix?

Con la produzione appena in corso, è un po’ troppo presto per dire quando la stagione 5 sarà su Netflix. Detto questo, utilizzando i programmi di produzione e le date di uscita degli anni precedenti, ci vogliono circa 6-7 mesi prima che lo spettacolo arrivi su Netflix alla fine.

È lecito ritenere che lo spettacolo tornerà nel 2023.

Dato che la produzione dovrebbe terminare a novembre 2022, potremmo vedere stagione 5 di fiume vergine su Netflix dall’estate 2023.

Con grazie to @VRPassionate su Twitter per aver aiutato a trovare e compilare alcune delle informazioni per questo articolo.

