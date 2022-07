Virgin River stagione 4 e altro ancora

Iniziamo questo fine settimana con alcuni fantastici programmi Netflix. Lo streamer ha diverse nuove uscite degne di un abbuffata e numerose altre pronte per un rewatch. Di seguito è riportato un elenco di consigli per aiutarti a rilassarti mentre ti godi un po’ di tempo libero.

Cose più strane è stato eliminato dal primo posto nell’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix da fiume vergine. L’elenco vede molte altre ripetizioni, tra cui Tutti americani, Resident Evil, Alone, The Umbrella Academy, e Sposato a prima vista.

Nei film, l’attesissimo L’uomo grigiocon Ryan Gosling e Chris Evans, è disponibile per la visione, così come il nuovo horror Umma con Sandra Oh.

I migliori nuovi programmi Netflix del 23 luglio 2022

Virgin River stagione 4

fiume vergine la stagione 4 è stata rilasciata sullo streamer e i fan sono entusiasti di vedere cosa succede dopo lo scioccante finale della stagione 3.

La serie è basata sul fiume vergine romanzi di Robyn Carr e segue la storia di Melinda “Mel” Monroe (Alexandria Breckenridge). Mel si trasferisce da Los Angeles alla cittadina di Virgin River, nel nord della California, per ricominciare da capo, lasciando dietro di sé ricordi dolorosi. Lavora come ostetrica e infermiera professionista e scopre che la vita in una piccola città non è esattamente quello che si aspetta.

Se non hai guardato le stagioni precedenti, procedi con cautela, poiché questo trailer è per la stagione 4.

Jurassic World Camp Cretaceo stagione 5

La quinta e ultima stagione di Jurassic World Camp Cretaceo è ora su Netflix. Questa serie è un’avventura d’azione animata che fa parte del Jurassic Park franchising.

La serie presenta un gruppo di adolescenti che si trovano a Camp Cretaceous, un campo di dinosauri avventurosi e rimangono bloccati su Isla Nebular quando diversi dinosauri scappano dai loro habitat. La quinta stagione riprenderà da dove quattro si erano fermate, con l’arrivo di uno dei genitori. I ragazzi continueranno le loro avventure per un’ultima stagione.

Avvocato Straordinario Woo

La serie sudcoreana Avvocato Straordinario Woo racconta di Woo Young-woo (Park Eun-bin), un brillante avvocato con la sindrome di Asperger. Vanta un QI impressionante di 164 ma lotta con le interazioni quotidiane.

Il personaggio principale, Woo, è un personaggio molto simpatico che rende questa serie molto popolare sullo streamer. La serie è in cima alle classifiche, essendo la numero uno nella classifica globale delle 10 migliori TV non inglesi di Netflix per due settimane consecutive. Woo ha il suo modo di affrontare la vita e i casi di cui ha il compito e i suoi utili colleghi rendono le cose molto più gestibili.

Alba

Alba è una serie spagnola con 13 episodi o capitoli per raccontare la storia emotiva di Alba, una studentessa dell’Università di Madrid vittima di violenza sessuale. La serie è basata sul romanzo turco Fatmagül’ün Suçu Ne? scritto da Vedat Turkali.

Tieni presente che questa serie è difficile da guardare a causa dell’argomento, ma è stata elogiata come una produzione molto ben fatta.

La casa degli oscuri segreti

La casa degli oscuri segreti è una serie antologica argentina del 2015 recentemente pubblicata su Netflix.

La prima stagione è composta da 13 episodi e segue la storia di una casa costruita negli anni ’20 che è l’unica testimone dei sinistri segreti degli abitanti. Ogni episodio si svolge in un anno diverso, che inizia nel 1929 e si estende fino al 2029.

Quale di questi programmi Netflix guarderai questo fine settimana? Condividi le tue scelte nei commenti!