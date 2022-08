Virgin River potrebbe continuare oltre la stagione 5 se i fan continuano a farsi vedere

Non è un segreto fiume vergine è uno degli spettacoli più popolari su Netflix. Certo, non è sul Cose più strane o Gioco del calamaro livello di successo, ma il dramma romantico di successo basato sulla serie di romanzi di Robyn Carr si è ritagliato una propria nicchia.

fiume vergine la stagione 4 è stata presentata per la prima volta nel luglio 2022 con enormi numeri di spettatori in linea con la sua precedente stagione di successo l’estate prima. Per fortuna, Netflix aveva già rinnovato la serie per una quinta stagione, la seconda di un meritato ritiro di due stagioni.

Ma mentre il cast e la troupe continuano a lavorare alla quinta stagione per tutta l’estate, i fan stanno già iniziando a interrogarsi sul futuro della serie oltre la quinta stagione. Ci sono così tante trame da risolvere, comprese due gravidanze che stanno procedendo così lentamente.

Davanti a fiume vergine L’uscita della quinta stagione del prossimo anno, il capo del dramma di Netflix, Jinny Howe, ha parlato con Deadline della lista di successi e delle serie in arrivo dello streamer, incluso il futuro del dramma di una piccola città preferito da tutti.

Ci sarà un’altra stagione di Virgin River?

Sì, ci sarà un’altra stagione di fiume vergine dopo la sua quarta stagione. Come accennato in precedenza, le riprese della stagione 5 sono già iniziate e l’uscita è prevista per il 2023. Tuttavia, il destino della serie oltre la stagione 5 non è stato ancora annunciato. Ciò non significa che i fan dovrebbero iniziare a preoccuparsi.

Ecco cosa ha detto Howe a Deadline sul futuro della serie:

“Penso che vediamo sicuramente più longevità e crescita con lo spettacolo. Finché il pubblico lo chiede e si fa vivo – e penso che vediamo con la stagione 4 che il fandom è molto forte e cresce anche in molti posti – sembra basato su ciò che stiamo vedendo con la stagione 4 e l’attesa per la quinta stagione che c’è molto più narrativa da offrirci. Sarà emozionante vedere quali personaggi continuano a emergere e il pubblico ne desidera di più; stiamo prestando molta attenzione, capendo che questo è un universo davvero ricco di personaggi e che le persone non sembrano averne mai abbastanza, me compreso. Quindi penso che finché continuerà ad essere così, cosa per cui speriamo molto, puoi essere certo che ci saranno più fiume vergine.“

Ecco qua: ce ne saranno di più fiume vergine! Sebbene ciò sia certamente promettente, i commenti di Howe non equivalgono necessariamente a un rinnovo ufficiale. Sulla base di ciò che ha condiviso, speriamo che venga ordinata un’altra stagione, anche se dovremo aspettare che arrivi la notizia direttamente da Netflix. Incrocia le dita per la sesta stagione!

Negli ultimi anni, Netflix non ha avuto il miglior track record con i rinnovi. Alcuni programmi preferiti dai fan come First Kill, Raising Dion, Il club delle baby sitter, e Archivio 81 furono bruscamente cancellati. Ma con Virgin River’s track record, siamo sicuri che la serie avrà un lungo mandato sullo streamer. Finché i fan continueranno a guardare, la storia di Mel e Jack durerà.

Resta sintonizzato per saperne di più fiume vergine notizie e aggiornamenti da Netflix Life!