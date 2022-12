Violent Night sarà trasmesso in streaming su Netflix dopo i cinema? (dove guardare)

Cose più strane la star David Harbour prende il comando Notte violentaun nuovo film d’azione horror natalizio in cui Harbour interpreta il buon vecchio Saint Nick.

Diretto da Hansel e Gretel: cacciatori di streghedi Tommy Wirkola, Notte violenta segue una squadra di mercenari che irrompono nella casa di una famiglia benestante alla vigilia di Natale e prendono tutti in ostaggio. Ma l’ultima cosa che si aspettano è la visita di un incazzato Babbo Natale (Harbour).

David Harbour è affiancato da John Leguizamo, Edi Patterson, Cam Gigandet, Alex Hassell, Alexis Louder e Beverly D’Angelo nel cast. Notte violenta sembra essere una scelta perfetta per chiunque cerchi qualcosa di diverso dalla solita lanugine Hallmark commovente questa vacanza!

Violent Night sarà su Netflix?

Notte violenta non sarà presto su Netflix. Ma i fan di David Harbour possono sempre rivisitare Cose più strane guardarlo come Jim Hopper! Sfortunatamente, non ci sono molte offerte di film horror natalizi su Netflix in questo momento, ma ci sono molti fantastici film di paura se non ti dispiace che non siano festivi.

Dove vedere in streaming Violent Night con David Harbour

Da Universal Pictures sta distribuendo Violent Night, possiamo tranquillamente presumere che il film alla fine andrà a Peacock dopo la sua corsa nelle sale.

Quando sarà Violent Night su Peacock?

È difficile dire esattamente quando i film della Universal passeranno dai cinema allo streaming. Il recente film commedia di Billy Eichner Fratelli ci sono voluti circa due mesi per migrare dai cinema a Peacock, mentre quello di Jordan Peele No ci è voluto molto più tempo.

In definitiva, Notte violentaLa rappresentazione teatrale determinerà quanto tempo rimarrà nei cinema. Il film potrebbe arrivare già alla fine di gennaio, ma se si comporta bene, è possibile che non lo vedremo in streaming fino a febbraio o marzo.

Hai intenzione di vedere Notte violenta nelle sale questo fine settimana o aspetterai che arrivi in ​​​​streaming?