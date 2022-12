“Violent Night” con David Harbour sarà su Netflix?

Uno dei più grandi film di Natale in uscita nel 2022 è Notte violenta caratterizzato Cose più strane protagonista David Harbour. Il film uscirà nelle sale il 2 dicembre, ma sarà disponibile su Netflix? La risposta dipende da dove vivi.

David Harbour, che interpreta Hopper nella serie di punta di Netflix Stranger Things, interpreta il ruolo di Babbo Natale in questa commedia thriller della Universal Pictures.

Il film è diretto da Tommy Wirkola e vede Harbour protagonista al fianco di Beverly D’Angelo, John Leguizamo e Cam Gigandet e finora è stato un successo al botteghino.

Secondo TMDB, ecco cosa puoi aspettarti se dai un’occhiata al film nelle sale durante le festività natalizie o lo aspetti su altre piattaforme:

“Quando una squadra di mercenari fa irruzione in un complesso familiare benestante alla vigilia di Natale, prendendo tutti in ostaggio, la squadra non è preparata per un combattente a sorpresa: Babbo Natale è sul terreno e sta per mostrare perché questo Nick non è un santo .”

Violent Night non sarà su Netflix negli Stati Uniti fino al 2026

Netflix US riceverà Violent Night grazie a un accordo raggiunto nel 2021 per tutti i prossimi film della Universal, ma non sarà per un po’ di tempo.

Se guardiamo indietro all’annuncio dell’accordo, la parte che riguarda Notte violenta è il seguente:

“Come parte dell’accordo, Netflix concederà anche in licenza i diritti per l’intera lista animata e live action di UFEG circa 4 anni dopo il rilascio, nonché i diritti per selezionare titoli dalla vasta libreria di film della Universal”.

Ciò significa che Violent Night non sarà su Netflix fino al 2026. Prima di allora, Peacock e Prime Video negli Stati Uniti condivideranno i diritti della prima finestra (prevediamo di essere disponibili nel 2023).

Violent Night sarà su Netflix a livello internazionale?

Sì, ma a differenza degli Stati Uniti, il windowing non è così facile da monitorare o è altrettanto pubblicizzato.

Le nazioni dell’Europa centrale stanno attualmente ricevendo nuovi film della Universal entro 3 mesi dal loro debutto nelle sale in base all’aggiunta di Il 355 in Repubblica Ceca, Ungheria, Romania e Slovacchia all’inizio di quest’anno. In quei paesi, riceverai il film all’inizio del 2023.

Netflix in Corea del Sud sta ricevendo nuovi film della Universal circa un anno dopo il suo debutto nelle sale, il che significherebbe che riceveranno Notte violenta alla fine del 2023.

Per la maggior parte degli utenti Netflix in paesi come Canada, Giappone, Sudafrica, India e Regno Unito, ricevi nuovi film della Universal circa 2 anni e mezzo dopo la loro uscita nelle sale. Ciò significa che non lo vedrai su Netflix almeno fino al 2024.

Naturalmente, Netflix ha la sua collezione di nuovi (e vecchi) film di Natale per il tuo divertimento. Alcuni nuovi film di Natale Netflix del 2022 includono Scrooge: Canto di Natale, Il diario di Noële Credo in Babbo Natale.

Se hai bisogno di un altro David Harbour nella tua vita, Netflix ha un paio di altri titoli che devi dare un’occhiata.

Harbour è apparso nel thriller d’azione di Chris Hemsworth Extraction, narrato nell’anime della serie di documentari sulla natura, ha prestato la sua voce a Q-Force e ha diretto il bizzarro speciale Il mostro del mostro di Frankenstein. La quinta stagione di Stranger Things è in arrivo, più Abbiamo un fantasma.

Non vedi l’ora di Notte violenta vieni su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.