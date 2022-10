“Vinland Saga” Stagione 2 in arrivo su Netflix a livello globale nel 2023

La prima stagione di Vinland Saga è appena arrivato su Netflix nel luglio 2022, ma i fan saranno lieti di apprendere che l’attesissima seconda stagione arriverà su Netflix settimanalmente, a partire dall’inizio del 2023.

Vinland Saga è una serie di anime drammatiche storiche giapponesi basata sul manga Vinrando Saga dell’autore Makoto Yukimura. La serializzazione del manga è iniziata nell’aprile 2005 su Weekly Shōnen Magazine e presto è stata spostata su Monthly Afternoon.

WIT Studio è stato responsabile dell’animazione della prima stagione, ma la seconda stagione vedrà l’anime passare a Studio MAPPA, gli stessi animatori dietro incredibili anime come Attacco a Titanoe Jujutsu Kaisen.

La storia di Vinland Saga si svolge al culmine del potere dei Vichinghi in Europa, raccontando l’ascesa al trono inglese di re Canuto il Grande e il suo impero del Mare del Nord. Nel frattempo, il giovane Thorfinn, un esploratore islandese, presta servizio sotto un gruppo di mercenari responsabili dell’omicidio di suo padre, al solo scopo di vendicarsi contro di loro. Ma il vero sogno di Thorfinn è navigare attraverso il mare e trovare il paradiso di Vinland.

Quando arriverà la seconda stagione di Vinland Saga su Netflix?

In precedenza credevamo che i fan avrebbero potuto aspettare fino a tre anni prima di vedere il secondo di Vinland Saga su Netflix. Non potremmo essere più felici di sbagliare.

Sul sito ufficiale dell’anime, gli aggiornamenti hanno rivelato e confermato che la stagione 2 di Vinland Saga sarà trasmessa in streaming su Netflix in tutto il mondo, ad eccezione della Cina.

È stato inoltre confermato che la serie sarà disponibile anche per lo streaming su Crunchyroll in tutto il mondo, ad eccezione dell’Asia. Ciò significa che Netflix e Crunchyroll condivideranno i diritti di streaming negli Stati Uniti.

Vinland Saga la stagione 2 inizia la trasmissione in Giappone il 9 gennaio 2023. Tuttavia, in questo momento non è chiaro quando gli episodi di Vinland Saga arriverà su Netflix, poiché il servizio di streaming non ha mai trasmesso in simultanea anime al di fuori dell’Asia. In precedenza, tutti gli spettacoli anime settimanali che Netflix ha concesso in licenza avevano visto un breve ritardo che andava da diversi giorni a poche settimane.

Ciò significa anche che Crunchyroll ha la possibilità di ricevere episodi prima di Netflix grazie al simulcast. Tuttavia, stiamo attualmente aspettando che Netflix annunci la data esatta Vinland Saga arriva la stagione 2

E il doppiaggio inglese?

Secondo il wiki, Netflix ha i diritti di streaming per il doppiaggio inglese dell’anime di VSI. Ciò suggerisce che se VSI fornirà un doppiaggio inglese subito dopo l’uscita della trasmissione giapponese, allora potremmo vedere il doppiaggio inglese arrivare più avanti nell’anno.

Tuttavia, per ora, attendiamo conferme ufficiali da Netflix e Studio Mappa.

