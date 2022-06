“Vinland: Saga” in arrivo su Netflix in alcune regioni a luglio 2022

L’adattamento anime di Wit Studio dell’epico manga di ispirazione vichinga Vinland Saga di Makoto Yukimura arriverà su Netflix in alcune regioni selezionate a luglio 2022. Una delle serie più richieste dagli abbonati Netflix, la storia è ispirata ai racconti delle grandi saghe vichinghe, che sicuramente divertirà e interesserà più del semplice spettatore medio di anime.

Vinland Saga è una serie anime giapponese drammatica basata sul manga Vinrando Saga dell’autore Makoto Yukimura. La serializzazione del manga è iniziata nell’aprile 2005 su Weekly Shōnen Magazine e presto è passata a Monthly Afternoon. Finora sono stati pubblicati 26 volumi del manga. L’adattamento anime è arrivato da molto tempo ed è stato considerato uno dei migliori titoli anime del 2019.

La storia di Vinland Saga si svolge al culmine del potere dei Vichinghi in Europa, raccontando l’ascesa al trono inglese di re Canuto il Grande e il suo impero del Mare del Nord. Nel frattempo, il giovane Thorfinn, un esploratore islandese, presta servizio sotto un gruppo di mercenari responsabili dell’omicidio di suo padre, al solo scopo di vendicarsi contro di loro. Ma il vero sogno di Thorfinn è navigare attraverso il mare e trovare il paradiso di Vinland.

Quando è Vinland Saga stagione 1 in arrivo su Netflix?

È stato confermato sull’app Netflix che arriverà la prima stagione di Vinland Saga Giovedì 7 luglio 2022.

Puoi impostare un promemoria per guardare l’anime trovando la serie nella scheda Prossimamente dell’app Netflix.

Quali regioni saranno trasmesse in streaming Vinland Saga su Netflix?

Purtroppo, il rilascio di Vinland Saga è limitato solo a determinate regioni al di fuori degli Stati Uniti.

Al di fuori degli Stati Uniti, le uniche regioni che possiamo confermare di ricevere Vinland Saga la stagione 1 sono Australia e Canada.

Netflix Japan è l’unico paese ad averlo Vinland Saga già nella sua libreria in quanto gli episodi della serie venivano rilasciati settimanalmente sulla piattaforma.

Sarà la seconda stagione di Vinland Saga vieni su Netflix

Gli abbonati potrebbero aspettare un tempo deludentemente lungo per una seconda stagione di Vinland Saga su Netflix. Ecco perché.

Al momento in cui scrivo è stata rilasciata solo una stagione di Vinland Saga. Tuttavia, la seconda stagione sarà presentata in anteprima in Giappone su TOKYO MX e BS11 a gennaio 2023. Se la seconda stagione punta ad altri 24 episodi, come minimo ci vorrà fino a giugno 2023 perché la stagione vada in onda nella sua interezza.

Il tempo tra la prima stagione di Vinland Saga la fine e l’arrivo su Netflix sono di circa 31 mesi (da dicembre 2019 a luglio 2022). Se la seconda stagione impiega un tempo altrettanto lungo per arrivare su Netflix, gli abbonati potrebbero aspettare fino a gennaio 2026.

Ma tieni presente che qualsiasi discorso su una seconda stagione in arrivo su Netflix è solo una speculazione in questo momento.

Sei eccitato per l’uscita di Vinland Saga su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!