Vincitori di Netflix Easy-Bake Battle per episodio: chi vince ogni sfida?

Easy-Bake Battle: la competizione di cucina casalinga è l’ultima serie di competizioni di realtà gastronomiche di Netflix e mentre il nome suggerisce che potrebbe essere utilizzata dai concorrenti effettivo forni facili da cuocere, non è esattamente il cast.

Spoiler avanti per Battaglia facile da cuocere

Il nuovo spettacolo condotto da Occhio stranoAntoni Porowski si ispira all’iconico giocattolo da cucina Hasbro con cui molti di noi sono cresciuti da bambini. In realtà, Easy-Bake Battle consiste più nel dare ai cuochi casalinghi la possibilità di mostrare le loro straordinarie abilità e creare cibo delizioso con risorse limitate.

Se hai iniziato a guardare lo spettacolo o sei curioso di sapere chi vince, di seguito descriveremo in dettaglio quali cuochi hanno vinto ogni sfida nella prima stagione!

Vincitori di Easy-Bake Battle per episodio

Vincitori dell’episodio 1 di Easy-Bake Battle

Nella prima sfida, Dave vince dopo aver consegnato morsi di patate croccanti al formaggio, mentre Haley batte Dave nella seconda sfida con il suo pollo ai semi di papavero decostruito. Porta a casa i $ 25.000.

Vincitori dell’episodio 2 di Easy-Bake Battle

Michael vince la prima sfida con le sue gustose ostriche. Aprille viene rimandata a casa, lasciando Haley ad andare di nuovo nel secondo round, questa volta affrontando Michael. Haley vince di nuovo con la sua torta di manzo alla Wellington pot, portando a casa $ 50.000!

Vincitori dell’episodio 3 di Easy-Bake Battle

Eman vince la prima sfida con il suo speciale crunch wrap e Haley riesce anche a superare la prima sfida, quindi la seconda sfida vede queste due donne confrontarsi. Eman finisce per battere Haley in questo episodio grazie al suo decadente dessert a tre livelli con morsi di baklava, un boccone di torta rovesciato all’ananas e una cheesecake al brownie.

Vincitori dell’episodio 4 di Easy-Bake Battle

Nel quarto episodio, Eman vince la prima sfida con la sua sciocchezza Kleicha e Chris viene rimandato a casa. La seconda sfida è Eman contro Stephanie. Questa sfida è stata complicata in quanto hanno dovuto creare cene del Ringraziamento in 75 minuti. Stefania questa volta è riuscita a battere Eman con il suo pollo arrosto, cavolini di Bruxelles e patate.

Vincitori dell’episodio 5 di Easy-Bake Battle

AJ vince il primo concorso con la sua cialda di spinaci e pomodori secchi. Purtroppo, Stephanie viene eliminata, quindi AJ va contro Lindsay nel secondo round. AJ vince ancora grazie al suo gustoso bambino olandese.

Vincitori dell’episodio 6 di Easy-Bake Battle

Gisella batte AJ e Anna nella prima sfida qui avendo fatto le penne con insalata di burrata e carciofi. Anna viene mandata a casa, lasciando Giselle e AJ a duellare per $ 25.000 ($ 50.000 per AJ se vince di nuovo). Per qualche ragione, il vincitore non viene annunciato fino al prossimo episodio, ma Gisella vince con il suo pollo alla parmigiana.

Vincitori dell’episodio 7 di Easy-Bake Battle

Gisella vince di nuovo con il suo pollo guisado e affronta Alex nel secondo round. Giselle riesce a vincere ancora con le sue enchiladas di pollo! Così ora Gisella andrà via con un minimo di $ 50.000.

Vincitori dell’episodio 8 di Easy-Bake Battle

La prima sfida nell’episodio finale vede gli sfidanti fare trii di antipasti. Gisella fa un crostini, wonton di granchio e cetriolo con una crema di aglio ed erba cipollina accoppiata con salmone e aneto. Giselle vince questo round. Lauren e Giselle si affrontano nel round finale, ma Giselle vince di nuovo, il suo semifreddo al cioccolato batte il risotto all’aragosta di Lauren. Questo significa Gisella ha vinto di più in tutto lo spettacolo e alla fine vince $ 75.000!

Easy-Bake Battle: la competizione di cucina casalinga è ora in streaming su Netflix.