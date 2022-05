Victoria Justice celebra il Wine Day guardando “A Perfect Pairing” su Netflix, i fan impazziscono per le sue foto

Chi non ama una giornata di buon vino? Una bella giornata, un bel vestito e una bottiglia di vino perfetta sono le uniche cose di cui hai bisogno per goderti un momento memorabile. E quando hai un film su tutto il vino, ha senso guardarlo durante la Giornata nazionale del vino. Questo è esattamente ciò che Victoria Justice ha fatto questa volta. Non l’ha fatto da sola, però. Ha condiviso il suo stile per celebrare il successo del film appena uscito Un abbinamento perfetto sulla sua pagina Facebook.

Victoria Justice e il suo vino

Da Un abbinamento perfetto ha iniziato a trasmettere in streaming su Netflix, Victoria e il suo co-protagonista Adam Demos stanno ricevendo molto amore dagli amanti delle commedie romantiche. Sembra che il romanticismo moderno sia ancora amato. Ma soprattutto, i fan hanno adorato Victoria Justice nel ruolo di Lola. Così, in occasione del National Wine Day, Justice ha condiviso alcune sue foto per celebrare il successo del film. Dai un’occhiata a uno di loro qui.

Indossando un vestito meraviglioso e sorseggiando un delizioso vino, sembra persa nell’occasione romanticamente bella. Non sembra angelica? Sicuramente lo fa nel film (no, non siamo sempliciotti.)

Nel film, la Lola di Justice conduce una vita immersa tra vini e salumi. L’intero arco del suo personaggio è guidato dal suo bisogno di conquistare un cliente per la sua nuova attività vinicola. Pertanto, ha senso celebrare la risposta positiva ricevuta dal film con un bicchiere di vino.

In effetti, sembra un abbinamento perfetto tra la sua bellezza ipnotizzante e il vino esaltante! Forse è così che Lola avrebbe festeggiato il suo successo!

Un abbinamento perfetto

Tutti i fan conoscono questo film super carino, ma per chi non lo sapesse, Victoria interpreta il ruolo principale nel film come Lola. Lola lascia il suo lavoro di fantasia a Los Angeles per avviare la sua compagnia di spedizioni di vino (quindi il vino nelle foto!). Si trasferisce in Australia per avviare l’attività di Vaughn Family Wines. Mentre cerca di impressionare i potenziali clienti con il suo duro lavoro e la sua determinazione, si ritrova attratta da un uomo del posto, Max, lì. Alla fine, non può ignorare la chimica tra lei e Max. E allora, inizia il dilemma.

Per esplorare la conclusione, intraprendi questo viaggio avventuroso.

