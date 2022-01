Viaggio verso la creazione di una sensazione globale: il gioco del calamaro

Ogni anno il mondo attende il mese di ottobre, sperando di vivere esperienze divertenti, horror ed elettrizzanti. A Guess 2021 non è mai piaciuta molto l’idea di attenersi alle norme; come ci aveva regalato uno dei thriller più sensazionali e brillanti di tutti i tempi a metà settembre. Gioco del calamaro ci sono voluti circa dieci anni per diventare quello che è oggi. E l’unica ragione di ciò è la libertà creativa che il creatore di questa serie Hwang Dong-hyuk mi è piaciuto.

Il viaggio dei calamari Gioco

Gioco del calamaro ha raccolto per sé un grande seguito di fan grazie alla storia emozionante che racconta. Una storia di persone disperate che hanno accettato di giocare ad alcuni giochi sconcertanti per ricevere premi in denaro. Lo spettacolo ha riscosso uno splendido successo sin dalla sua uscita e ora è diventato il primo spettacolo sudcoreano a ricevere una nomination ai SAG. Ma lo spettacolo ha attraversato molte lotte prima di prendere la sua forma definitiva. Diamo un’occhiata a cosa è avvenuto nella creazione di questo capolavoro sudcoreano.

Hwang Dong-hyuk ha dovuto aspettare per un lungo periodo di 10 anni prima di poter realizzare il suo sogno. In un articolo su Netflix, il creatore diceva: “Grazie a Netflix, non c’erano limiti e mi è stata data la libertà creativa di lavorare come volevo.“

Le intenzioni dietro l’arte ei giochi

Probabilmente, un dettaglio importante che cattura la tua attenzione durante la visione Gioco del calamaro e lo differenzia dagli altri spettacoli sono i colori vividi e l’estetica. Chae Kyoung-sole, chi è l’art director di Squid Game, è stato citato dicendo: “Abbiamo creato i luoghi e gli schermi cercando di far riflettere gli spettatori sulle intenzioni nascoste di Squid Game con noi”.

Il creatore Hwang Dong-hyuk ha intenzionalmente selezionato semplici giochi per l’infanzia che sono relativamente più facili da capire e si connettono con il pubblico a livello personale. Tuttavia, anche se i giochi assomigliano all’infanzia, prendono una svolta oscura, diventando una questione di vita o di morte.

Emozioni e nostalgia in Squid Game

I set enigmatici hanno davvero aiutato gli attori e le persone associate a questo spettacolo a ritrarre le loro emozioni organiche. La vicinanza del bisogno di sopravvivere in un ambiente che ricorda l’infanzia è davvero sentimentale e anche un po’ inquietante.

Il set che ricordava l’era degli anni ’70 e ’80 nei vicoli del quartiere coreano ha impiegato più tempo per essere costruito. Heo Sung-tae non ha avuto altro che parole di elogio per il team artistico.

Universale ma connesso alle radici

Lo spettacolo ha incorporato in modo creativo giochi ben noti in tutto il mondo e ha anche aggiunto alcuni giochi unicamente sudcoreani. Ma le emozioni che attraversiamo e vediamo nello spettacolo sono universali. Il regista Hwang Dong-hyuk ha commentato: “Come gioco di sopravvivenza, è intrattenimento e dramma umano.”

Il messaggio di Squid Game

Lo spettacolo è un attacco intelligente alla moderna società capitalista. Non è sicuramente deprimente, poiché assistiamo ad alcuni bei personaggi che si aggrappano alla loro umanità e non si arrendono mai. La critica alla natura umana e alla società nel suo insieme è senza dubbio davvero brillante e strabiliante.

