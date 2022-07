Vengeance è interpretato da BJ Novak su Netflix?

Un nuovo film commedia giallo intitolato Vendetta è uscito e le persone si chiedono dove possono guardarlo. Fortunatamente, abbiamo noi di Netflix Life per condividere queste importanti informazioni. Quindi continua a leggere per scoprire dove puoi guardare esattamente Vendetta.

Vendetta è un film scritto e diretto da BJ Novak. È stato anche produttore esecutivo e recitato nel film. Novak è meglio conosciuto per il suo ruolo di Ryan Howard in L’ufficio. Sebbene molti di noi lo conoscano come attore, da un po’ lavora dietro le quinte in diverse serie televisive. Ora ha debuttato alla regia con Vendetta.

La Blumhouse Productions e la società di produzione Divide/Conquer hanno prodotto il film. Anche Leigh Kilton e Christopher H. Warner hanno firmato come produttori esecutivi.

La storia segue un conduttore radiofonico di New York City mentre si reca nel Texas occidentale per indagare sulla morte di una ragazza con cui stava frequentando. Oltre a Novak, nel cast ci sono Boyd Holbrook, Dove Cameron, Issa Rae, Ashton Kutcher, John Mayer, Isabella Amara, J. Smith-Cameron, Lio Tipton e Zach Villa.

La vendetta è su Netflix?

Purtroppo, la commedia misteriosa non è disponibile per lo streaming su Netflix. Tuttavia, c’è la possibilità che possa succedere in futuro se Netflix acquisisce i diritti di licenza. Non preoccuparti, però. Netflix ha tonnellate di contenuti simili in streaming in questo momento sulla sua piattaforma. Ti consigliamo di dare un’occhiata ai film originali Netflix Mistero dell’omicidio e Bello: un film misterioso di Netflix. Snon preoccuparti di disturbarti è un’altra buona opzione.

Dove guardare Vengeance

C’è solo un posto dove puoi guardare questo film, ed è nei cinema. Sono abbastanza sicuro che sarà disponibile su un servizio di streaming in un secondo momento, ma per ora è solo nei cinema. Ci sono molte proiezioni del film in tutto il paese. Per scoprire se ci sono proiezioni vicino a te e per acquistare i biglietti, puoi consultare il sito ufficiale del film.

Guarda il trailer ufficiale qui sotto!

Vendetta ora è nelle sale. Guarderai la commedia misteriosa?