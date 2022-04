Vendere Sunset Stagione 5 per avere un episodio di reunion esclusivo: trova tutti i dettagli qui

Vendo tramonto la stagione 5 si è conclusa con alcuni colpi di scena molto inaspettati e gravi cliffhanger, rendendo necessaria una riunione. Abbiamo visto qualche speranza di trovare un romanzaaltri sposarsi e alcuni dei membri del cast in partenza, anche se temporaneamente. Trova qui tutto ciò che devi sapere sulla reunion, insieme a un riepilogo della stagione.

Come si è conclusa la quinta stagione di Selling Sunset?

Come i fan sanno fin troppo bene ora, Christine non è un personaggio prevedibile. È sfacciata e impulsiva ed è completamente impenitente di esserlo. Come ha fatto alla fine della stagione 4, lasciando i suoi ex amici ad affrontare il mondo immobiliare senza il suo aiuto, ha compiuto un’impresa simile alla fine della stagione 5. Ha affermato di essere fatto con le sciocchezze.

D’altra parte, abbiamo visto Heather finalmente ottiene il suo lieto fine. Questo membro del Gruppo Oppenheim si è sposato! Ha scambiato i voti con Tarek El Moussa. Mentre i due potrebbero mescolare il romanticismo con gli affari, questa trama sembra non finire in disordine.

Un’altra trama importante di questa stagione di Selling Sunset è stata quella di Christell e Jason. La coppia sembrava molto felice e i fan li adoravano assolutamente insieme. Tuttavia, sono finiti modi di separarsi poiché Christell voleva avere figli mentre Jason no. La stagione si è conclusa felicemente o con il cuore spezzato per la maggior parte, tranne Christine. Il membro più popolare del Gruppo Oppenheim è sotto la minaccia di essere licenziato dopo aver lasciato i suoi colleghi stesi ad asciugare.

LEGGI ANCHE: I compagni di cast di Christine Quinn diffidenti nei confronti del suo nuovo amico nella quinta stagione di “Selling Sunset” hanno realizzato le loro paure

Cosa aspettarsi dalla reunion della quinta stagione di Selling Sunset?

A differenza di spettacoli come L’amore è cieco e L’ultimatumSelling Sunset non ha mai avuto alcuna riunione, rendendo questo uno per la stagione 5 e esclusivo. Dopo che la stagione precedente si è conclusa con un cliffhanger, i fan capiscono perché è stata pianificata una riunione per questa. È stato riferito di essere stato girato il 24 aprile 2022. Ciò significa che apparirà sui nostri schermi prima del solito, possibilmente durante il clamore per Vendo tramonto è ancora vivo.

Chelsea, un nuovo arrivato alla serie Netflix, ha detto “ci saranno molte conversazioni difficili che le ragazze vorranno avere, e sono solo entusiasta di averle così possiamo chiarire l’aria.”

Heather non vede l’ora di un particolare “conversazione difficile“, che coinvolge Christine, come avrai intuito. Dopo 5 stagioni di accusando Heather e suo marito di coinvolgere i paparazzi nelle loro vite private, Heather è pronta a farlo finiscila una volta per tutte. “Sono così stanca di Christine che dice che io e mio marito chiamiamo paparazzi“, lei disse. Ha anche aggiunto: “è assolutamente ridicolo, ma continua a dirlo in quasi tutte le stagioni.”

LEGGI ANCHE: Christine Quinn parla dei suoi look preferiti dalla vendita della stagione 4 di Sunset

Preparati per la reunion in streaming Vendo tramonto stagione 5 su Netflix ora.

Il post Selling Sunset Stagione 5 per avere un episodio di reunion esclusivo: trova tutti i dettagli qui è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.