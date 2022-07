Vecna ​​muore nella stagione 4 di Stranger Things?

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Will è l’horcrux di Vecna. 001 non sarà morto finché Will non sarà #StrangerThings — Audrey Young (@Audrey_Young21) 1 luglio 2022

‘Non l’ho mai visto come il cattivo’

Durante un’intervista con Vanity Fair, all’attore di Vecna ​​Jamie Campbell Bower è stato chiesto se fosse sorpreso di aver ottenuto la parte del grande cattivo nella stagione 4:

“Sono rimasto sorpreso dal momento in cui ho fatto l’audizione! Ero tipo, davvero? Me? Ma ero in questa modalità totale di resa. Come, questo è selvaggio. Lascia che accada. Amo i cattivi. E amo il cattivo in questo show, ma non lo vedo come un cattivo”.

Elaborando, ha aggiunto: “Ovviamente è il nostro punto di contesa, per così dire. Ma non l’ho mai visto come il cattivo perché lo capivo”.

Stranger Things stagione 4 parte 2 è ora in streaming su Netflix.

