Vecna ​​ha creato il Mind Flayer in Stranger Things?

*AVVERTENZA: spoiler in arrivo per la stagione 4 di Stranger Things*

Con ogni nuova stagione, Stranger Things ha presentato ai fan mostri sempre più letali con la stagione 4 che ha alzato il livello con il suo ultimo cattivo, Vecna.

La creatura si scatena in una follia omicida nella stagione 4, depredando adolescenti con un passato traumatico nel tentativo di mettere in atto il suo piano sinistro.

È stato anche rivelato che Vecna ​​ha avuto un ruolo nella creazione del vile Mind Flayer, la temibile creatura che ha minacciato Hawkins nella terza stagione di Stranger Things.

Stranger Things 4 | Volume 2 Rimorchio | Netflix BridTV 10556 Stranger Things 4 | Volume 2 Rimorchio | Netflix https://i.ytimg.com/vi/sBEvEcpnG7k/hqdefault.jpg 1037402 1037402 centro 13872

Vecna ​​in Stranger Things 4

Vecna ​​è la nuova minaccia nella stagione 4 di Stranger Things.

La creatura mutilata non perde tempo a presentarsi poiché, alla fine dell’episodio 1, ha iniziato a mettere in atto il suo piano sinistro uccidendo brutalmente Chrissy Cunningham.

Con il progredire della stagione, la follia omicida di Vecna ​​è continuata con lui che prendeva di mira i compagni adolescenti in difficoltà Fred Benson e Patrick McKinney.

Vecna ​​ha anche tentato di uccidere Max Mayfield nel volume 1, ma la banda di Hawkins è riuscita a capire che la musica può fermarlo, il che gli ha impedito di uccidere Max al suo primo tentativo.

Nel volume 2, viene rivelato che Vecna ​​sta tentando di aprire quattro porte dal Sottosopra nel nostro mondo per devastare Hawkins.

Netflix

Le origini di Vecna

Nel settimo episodio di Stranger Things 4, le origini di Vecna ​​sono state rivelate, facendo luce sul tempo trascorso da Undici all’Hawkins Lab.

Attraverso una serie di flashback, Undici scopre che l’inserviente con cui aveva stretto amicizia al laboratorio, Peter Ballard, era in realtà qualcuno di nome Henry Creel, che anche il resto della banda di Hawkins aveva indagato.

Henry è stato un altro essere potente che ha ucciso la sua stessa famiglia da bambino ed è diventato il soggetto 001 negli esperimenti del dottor Martin Brenner all’Hawkins Lab.

Per anni, Undici ha creduto di aver causato il massacro mortale al laboratorio ma, nella stagione 4, è stato rivelato che Henry ha effettuato l’attacco e sperava di reclutare Undici in modo che potessero distruggere tutta l’umanità insieme.

Undici ha rifiutato la sua proposta, portando a uno scontro tra i due che si è concluso con Undici che ha bandito Henry Creel al Sottosopra, dove nel corso di diversi anni è stato trasformato nella creatura contorta e mutilata che ora conosciamo come Vecna.

Netflix

Vecna ​​ha creato il Mind Flayer in Stranger Things?

Sì, è stato rivelato nell’episodio finale di Stranger Things 4 che Vecna ​​era responsabile della creazione del Mind Flayer, il mostro mortale che la banda ha affrontato nella stagione 3.

Nell’episodio 9, Vecna ​​descrive in dettaglio il suo isolamento in Upside Down to Eleven, spiegando come si è imbattuto in diverse creature in questo nuovo mondo, incluso il Demogorgon.

Vediamo anche Vecna ​​scoprire un’enorme nuvola nera pulsante nel cielo composta da particelle sottosopra e, usando i suoi poteri, Vecna ​​modella la nuvola nella creatura Mind Flayer.

Nello stesso momento, vediamo un flashback dell’infanzia di Vecna ​​nei panni di Henry Creel in cui disegna un’immagine dello stesso mostro, mostrando che è sempre stato destinato a far piovere distruzione su Hawkins.

La rivelazione conferma anche che Vecna ​​ha segretamente tirato le fila dall’interno di Upside Down fin dall’inizio, consentendo ai Demogorgoni e ai Mind Flayer di avventurarsi nel nostro mondo.

Netflix

La stagione 4 di Stranger Things è ora disponibile per lo streaming per intero dopo che il volume 2 è arrivato su Netflix venerdì 1 luglio 2022.

In altre notizie, le previsioni più inquietanti dei Simpson: la presidenza Trump ai progressi tecnologici