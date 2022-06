Vecna ​​di Stranger Things stabilisce un’altra vita, dopo Chris Evans e il suo emotivo addio al suo “amico”

Vecna ​​non si fermerà finché non prenderà tutti, anche il suo iPhone. Lo stiamo indovinando Cose più strane il cattivo della quarta stagione Vecna ​​si è appena stancato di inseguire tutti in Upside Down e di chiedere loro: “Vi unirete a me?” Quindi questa volta ha mandato il suo telefono nell’aldilà.

In questa stagione Stranger Things ha presentato Vecna, il cattivo più terrificante di tutti i tempi. L’umanoide è abbastanza diverso dagli altri mostri che hanno visitato Hawkins. È molto più potente e ha poteri telecinetici. Ama inseguire le vittime che hanno subito traumi in passato. Il suo tipico stile di uccisione consiste nel mostrare loro incubi e cavargli gli occhi. Conserva anche una collezione delle sue preziose anime nel suo paesaggio infernale. E ora il suo telefono si è unito alle anime.

L’attore di Stranger Things Vecna ​​Jamie Campbell Bower twitta sulla scomparsa del suo telefono

A quanto pare, Jamie Campbell stava usando un iPhone 6s fino a quando non è morto di recente circa tre settimane fa. Nel frattempo, anche il suo iPhone 6 si è unito alla collezione di cadaveri di Vecna. Ha menzionato il suo dolore per il suo telefono morto in una risposta al tweet di Chris Evans. È interessante notare che l’attore di Captain America ha scritto una nota d’addio al suo vecchio iPhone! In esso, ha scritto che in particolare non mancheranno i problemi di batteria del suo telefono e le immagini di bassa qualità! È esilarante come i due attori stiano trasformando questa in una storia singhiozzante.

Posso confermare che non meno di 3 settimane fa anche noi abbiamo dovuto mettere a riposo il nostro iPhone 6s. Passò tranquilla e nel sonno come una mattina non si sarebbe svegliata. Ceneri alle ceneri polvere alla polvere. x https://t.co/Dmi3Llfj6Y — Jamie Campbell Bower (@Jamiebower) 24 giugno 2022

Jamie riprenderà il suo ruolo di Vecna ​​in Stranger Things nel prossimo volume 2. Alcuni fan hanno anche teorizzato che continuerà a terrorizzare Hawkins anche nella stagione 5. Fino ad ora, lo show non ha rivelato la sua agenda. Ma deducendo dal suo discorso al giovane Undici, Vecna ​​potrebbe voler trovare un equilibrio nel mondo. Vecna ​​continua a seguire Eleven e le sue amiche nel nuovo trailer. In una voce fuori campo, dice a Undici che i suoi amici hanno perso.

D’altra parte, la megastar Chris Evans fa una deviazione in The Grey Man dei fratelli Russo. Interpreta uno psicopatico che lavora per la CIA. Evans viene inviato in missione per rintracciare Courtland Gentry o Sierra Six di Ryan Gosling. I Russo hanno creato una premessa elettrizzante per una storia di inseguimento del gatto e del topo con azione stilizzata e battute infarcite.

Ti sintonizzerai su Netflix per vedere il volume 2 il 1° luglio?

Il post di Stranger Things’ Vecna ​​stabilisce un’altra vita, dopo Chris Evans e il suo emotivo addio al suo “amico” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.