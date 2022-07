Vecna ​​di Stranger Things è stato ancora più orribile nei suoi primi concept design

Vecna ​​di Stranger Things è diventato il mostro dei nostri incubi, ma i progetti iniziali del concept artist Michael Maher Jr erano ancora più spaventosi.

Dal Demogorgon nella prima stagione al Spider Monster nella terza stagione, Stranger Things ha entusiasmato i fan con i suoi cattivi impressionanti ma terrificanti che sembrano impossibili da battere.

Le bestie delle prime tre stagioni hanno portato tutte al boss finale (per ora), Vecna, un mostro umanoide con la pelle nera e rampicanti mobili che sporgono dal suo corpo. Per non parlare della sua voce profonda e inquietante che ha spaventato Millie Bobby Brown fuori campo.