Vampire Academy è su Netflix?

Il Accademia dei vampiri i libri stanno ottenendo un nuovo adattamento della serie TV. Dove puoi guardarlo? La serie arriverà su Netflix?

I fan del Accademia dei vampiri i libri saranno entusiasti di sapere che sta accadendo un adattamento di una serie TV. In effetti, i primi episodi della serie sono disponibili per lo streaming. I primi quattro episodi sono attualmente disponibili, mentre il resto arriverà settimanalmente.

La prima stagione tratterà la storia nel primo libro. Incontreremo Rosemarie “Rose” Hathaway e la sua migliore amica Vasilisa “Lissa” Dragomir. Rose è una Dhampir che si sta addestrando per proteggere Lissa, una principessa Moroi.

I due sono in un collegio chiamato Accademia di San Vladimir, dove dovranno imparare tutto ciò di cui hanno bisogno per proteggersi, l’un l’altro e gli altri con cui entrano in contatto. Certo, c’è una storia d’amore proibita. Non sarebbe una serie di libri per adolescenti senza uno. Quella storia d’amore è tra Rose e uno dei suoi tutori.

E sì, possiamo aspettarci dei cattivi. Gli Strigoi sono una razza di vampiri malvagi e pericolosi che vogliono trasformare Lissa in una di loro.

Dove guardare in streaming Vampire Academy online?

Ci sono alcune brutte notizie per coloro che sperano che la serie arrivi su Netflix. Peacock è stato lo streamer a dare allo spettacolo un ordine diretto alla serie. Dovremo aspettare e vedere come si comporta lo spettacolo per vedere se otterrà una seconda stagione.

La serie viene da The Vampire Diariesè Julie Plec. Sarà interessante vedere se Accademia dei vampiri è cambiato in punti della trama nel modo The Vampire Diaries era.

Non è necessario che arrivi su Netflix in futuro. Qualcosa dovrebbe succedere alla piattaforma di streaming Peacock perché ciò avvenga. Sebbene sia nuovo e all’inizio le persone non avessero le migliori speranze, ha dimostrato di avere alcuni ottimi contenuti, tra cui Uno di noi sta mentendo e Ultima luce.

Ci sono 10 episodi nella stagione in totale. Il decimo episodio andrà in onda giovedì 27 ottobre su Peacock.