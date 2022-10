Riunire la famiglia in ottobre per una visione adeguata di Halloween non è mai così facile come sembra, giusto?

Ognuno ha gusti diversi e uno dei ragazzi menziona sempre una serie di film horror che sono troppo giovani per guardare. Si tratta di trovare un equilibrio e trovare qualcosa di divertente per tutta la famiglia.

Netflix è uno strumento utile per un tale compito e il pubblico si è recentemente infilato nella commedia horror di Jeff Wadlow La maledizione di Bridge Hollow.

Marlon Wayans interpreta un padre che si allea con sua figlia per salvare la città quando uno spirito dà vita alle decorazioni di Halloween.

Destinato a essere una popolare selezione di serate cinematografiche questo mese, vale la pena conoscere la classificazione per età di The Curse of Bridge Hollow prima di immergerti in…

Valutazione dell’età e guida dei genitori di The Curse of Bridge Hollow

Negli Stati Uniti, The Curse of Bridge Hollow ha ricevuto una valutazione TV-14 mentre è valutata 12 nel Regno Unito.

Netflix Life riporta che il film è stato valutato come tale a causa di un linguaggio volgare intrecciato.

Certo, ci sono elementi horror ma niente che possa essere considerato particolarmente spaventoso per il pubblico giovane. I realizzatori hanno adottato un approccio più comico alla commedia e gli elementi del genere possono essere considerati più stravaganti che minacciosi, anche se ci sono molti salti divertenti.

Come quelli nel Regno Unito sapranno, il punteggio 12 è in realtà un 12A, il che significa che i bambini sotto i 12 anni possono vedere il film se accompagnati da un adulto; è una valutazione consultiva, da cui deriva la A.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Priah Ferguson sul passaggio da “Stranger Things” al suo nuovo film “The Curse Of Bridge Hollow”. Il film arriva su Netflix il 14 ottobre. pic.twitter.com/Awo6onzmLP — Geeks of Color (@GeeksOfColor) 12 ottobre 2022

“In realtà abbiamo fatto screening di prova a casa”

Parlando di jumpscares, Jeff ha recentemente incontrato ScreenRant e ha parlato dell’orchestrazione delle proiezioni di prova:

“… in realtà abbiamo fatto delle proiezioni di prova a casa in cui centinaia di persone stanno guardando il film e possiamo guardarli sulla telecamera del loro computer mentre lo stanno guardando, il che è surreale. E così cerchi di capire dove stanno atterrando i jumpscares e come puoi cambiarli e attenuare il momento.

Ha aggiunto: “Alla fine non lo sai finché non ottieni il feedback. Quindi è molto gratificante per me sapere che ti abbiamo preso così tante volte.

Chi recita in La maledizione di Bridge Hollow?

Puoi controllare i membri del cast centrale e i loro rispettivi ruoli di seguito:

Marlon Wayans nel ruolo di Howard Gordon

Priah Ferguson nel ruolo di Sydney Gordon

Lauren Lapkus nel ruolo di Prefeita Tammy

Dave Sheridan nel ruolo di Brown

Holly J Barrett nel ruolo di Jamie

Gordon Tarpley nel ruolo di Mumia

Doug Dawson nel ruolo di Jack

Nickolas Wolf nel ruolo di Mestre de Cerimonias

David A Cooper nel ruolo di padre Ben

La maledizione di Bridge Hollow è in streaming esclusivamente su Netflix.

