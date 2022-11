Valore netto di Jenna Ortega (e 5 cose che non sapevi su di lei)

Jenna Ortega è senza dubbio il donna del momento, e noi siamo totalmente qui per questo.

Dopo aver dato il via alla sua carriera nel 2012, l’attrice ventenne ha ottenuto un enorme riconoscimento dopo aver ottenuto un ruolo ricorrente nei panni della giovane Jane in uno dei nostri adattamenti di telenovela preferiti, Giovanna la Vergine.

Da quando ha concluso lo spettacolo, ha recitato in alcuni progetti piuttosto epici tra cui la serie di stalker di successo di Netflix, Voinel sequel horror del 2020, La babysitter: la regina assassina ed è ora conosciuta come una nuova it girl per i rianimati Grido franchise cinematografico. Sta rapidamente dimostrando di essere una star da tenere d’occhio ed è molto richiesta, con un futuro accecante davanti a sé.

Una cosa di cui siamo sicuri è che Jenna Ortega un giorno sarà un nome familiare. L’attrice, che di recente ha recitato nell’attesissima serie Netflix di Tim Burton Mercoledì – è stata nel settore dell’intrattenimento sin dalla giovane età ed è rapidamente salita di livello, e il suo patrimonio netto lo riflette. Scopri quanto vale Jenna Ortega e cinque fatti interessanti sulla stella nascente di seguito.

Valore netto di Jenna Ortega

Come detto, il Mercoledì l’attrice sta rapidamente dimostrando di essere un’attrice molto richiesta a Hollywood, il che senza dubbio la sta aiutando a raccogliere una bella fortuna. Secondo, Edu Dwar, il Studio 666 l’attrice ha un patrimonio netto stimato di $ 4 milioni, a novembre 2022, che è una grande fortuna da avere all’età di 20 anni.

La sua impressionante ricchezza deriva senza dubbio da tutto il duro lavoro che ha svolto nell’industria televisiva e cinematografica. Attualmente, ha già 41 crediti di recitazione a suo nome e ha altri tre progetti in programma per il rilascio nel 2023 (uno dei quali è un altro Grido film).

Come è stata scoperta Jenna Ortega?

In un’intervista con Cosmopolitan nel 2021, il Mercoledì L’attrice, che ha iniziato la sua carriera all’età di nove anni, ha rivelato di essere stata scoperta in giovane età dopo che sua madre, Natalie Ortega, ha condiviso i suoi video su Facebook e ha attirato l’attenzione di un amico di famiglia che conosceva un direttore del casting. Parla di grande fortuna!

Quanti fratelli ha Jenna Ortega?

Jenna viene da una grande famiglia! Il Giovanna la Vergine allume ha due fratelli e tre sorelle. I loro nomi sono Isacc, Markus, Aaliyah, Mariah e Mia.

Quando Jenna Ortega ha fatto la storia?

L’attrice ventenne ha fatto la storia quando è diventata la voce della Disney primo Principessa latina nella serie animata Elena di Avalor.

Jenna Ortega è ambasciatrice dell’UNAIDS

In onore del suo defunto nonno morto di AIDS, Jenna è un’orgogliosa ambasciatrice di UNAIDS e si concentra sul portare consapevolezza e destigmatizzare la condizione. Mentre parlava al WE Day nel 2017, ha detto: “Voglio aiutare a eliminare lo stigma dell’AIDS e far parlare la gente. Rendilo normale. Portarlo. È una malattia che colpisce tutti noi”.

Jenna Ortega è una scrittrice in erba

Analogamente al suo personaggio nella serie di Tim Burton, la giovane attrice ha rivelato di amare scrivere e coglie ogni occasione per mettere le parole sulla carta. Durante la sua intervista con Byrdie, ha detto: “Amo scrivere. Scrivo tutto il tempo, scriverò di qualsiasi cosa. Scriverò saggi o sceneggiature, non importa ma è un ottimo modo per rilassarsi.

Tutti gli otto episodi di Mercoledì ora sono in streaming su Netflix.