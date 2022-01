Valore netto del cast di “Hype House” – Quanto guadagnano queste celebrità dei social media?

Hype House su Netflix è una serie che offre sicuramente ai fan un’idea di cosa succede nella vita delle loro celebrità preferite di TikTok. Lo spettacolo ha guadagnato un’enorme popolarità, grazie in gran parte ai membri della stessa Hype House. Questo è un gruppo di giovani che ha ridefinito un’intera piattaforma di social media. Con il tipo di influenza che hanno, i fan sono spesso lasciati a chiedersi cosa fanno e cosa ottengono da questo. Non preoccuparti perché questa lista risponde a tutte le domande sul patrimonio netto del cast di Hype House, con l’aiuto di PopBuzz.

Vinnie Hacker

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da † (@vinniehacker)

Mentre la maggior parte del cast di Hype House ha iniziato la propria carriera e costruito il proprio patrimonio netto facendo esattamente quello che fanno in questo momento, Vinnie Hacker si è dilettato in diversi campi. Questo TikToker ha iniziato a modificare foto e video e poi è passato al marketing di influencer poiché le offerte continuavano a diventare redditizie. Attualmente, il suo patrimonio netto è $ 800.000.

Jack Wright

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jack Wright (@jack.wright21)

Nonostante abbia solo 18 anni, Jack è riuscito a fare molto della sua carriera. Questo ballerino ha accumulato un patrimonio netto di 1 milione di dollari.

Siena Mae Gomez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sienna mae gomez!!! (@siennamaegomez)

Essendo una sostenitrice della positività del corpo, Sienna May Gomez non solo ha aiutato milioni di suoi fan a sentirsi meglio con i contenuti che crea, ma si è anche assicurata che questo potesse essere uno stile di vita sostenibile per lei. Questa star di TikTok di 17 anni ha fatto 1 milione di dollari.

Larray

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da larri (@larray)

Questa star dei social media esiste dai tempi di Vine. Era solito creare contenuti sulla piattaforma per un po’. Dopo aver ottenuto un enorme seguito su TikTok, ora si sta concentrando sulla sua carriera di musicista. Attraverso il suo viaggio, ha fatto 1 milione di dollari.

Tommaso Petro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Thomas Petrou (@petroutv)

Diventato famoso nel più breve tempo possibile, Thomas Petrou è il creatore del gruppo Hype House. Questa star greca dei social media ha accumulato colpi $ 2 milioni in nessun lasso di tempo.

Alex Warren

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da YouTube (@youtube)

La storia di Alex Warren ha il potenziale per essere trasformata in un film di ispirazione. La star dei social media è passata dal dormire nella sua macchina per guadagnare un patrimonio netto $ 2,5 milioni.

Kouvr Annon

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kouvr Annon (@k0uvr)

Annon è stato nel gioco dell’influenza e ha costruito il suo patrimonio netto per il periodo di tempo più lungo rispetto ad altri membri del cast di Hype House. Ha fatto la modella su Instagram molto prima di iniziare a influenzare TikTok. Il suo lungo viaggio come modella e influencer l’ha aiutata a fare il 3 milioni di dollari lei ora ha.

Nikita Dragun

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nikita (@nikitadragun)

Molto prima del suo tempo su TikTok, Dragun era una YouTuber. In effetti, ha persino creato la sua serie di realtà su Snapchat chiamata Nikita Unfiltered. La sua carriera di influencer, truccatrice, i nuovi accordi con il marchio di trucco Morphe e una star dei reality l’hanno aiutata a creare il 3 milioni di dollari del suo patrimonio netto, rendendola la più redditizia in Hype House.

Quale di queste stelle di Hype House e il loro patrimonio netto è stato uno shock per te? Se stai cercando di più sulle loro vite, guardare la serie televisiva di realtà Netflix Original è sicuramente un ottimo piano. Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

LEGGI ANCHE: Cos’è davvero l’Hype House? Chi vive tutto nella Hype House? Cosa aspettarsi da Hype House su Netflix?

Il valore netto del cast del post “Hype House” – Quanto guadagnano queste celebrità dei social media? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.