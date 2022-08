Valhalla e i 10 migliori programmi spin-off su Netflix

Vichinghi: Valhalla è solo uno dei tanti migliori programmi spin-off in streaming su Netflix in questo momento. A volte, una volta finito uno spettacolo che ami, vuoi di più da quello stesso universo ed è qui che entrano in gioco gli spin-off!

Netflix ha raccolto alcuni programmi spin-off di serie trasmesse su altre reti e ha anche creato spin-off e continuazioni dai propri progetti originali. Grande bocca spin off Risorse umane ha debuttato all’inizio di quest’anno e siamo ancora in trepidante attesa Lo stregone serie spin-off Origine del sangue.

Oltre a ciò, Netflix ha anche alcuni fantastici programmi spin-off in streaming, come Meglio chiamare Saulo e Tutto americano: ritorno a casa. Di seguito evidenzieremo alcuni dei migliori programmi spinoff ora su Netflix, tra cui Vichinghi: ValhallaCerto.

Vikings: Valhalla e altri dei migliori programmi spin-off su Netflix

Vichinghi: Valhalla

La serie originale, Vichinghi, è stato presentato in anteprima su History Channel nel 2013 ed è andato in onda per quasi un decennio prima che la saga si concludesse. Quindi Netflix è intervenuto e ha deciso di continuare l’eredità duratura dello show con un nuovo dramma storico che funge da spinoff e sequel della serie madre.

Vichinghi: Valhalla è ambientato 100 anni dopo gli eventi di Vichinghi, segnando l’inizio della fine dell’era vichinga. La prima stagione consisteva in otto episodi, ma Netflix ne ha ordinati 24 all’inizio, quindi la serie è già stata rinnovata per una seconda e una terza stagione. Dato quanto popolare Vichinghi era, non è una sorpresa Vichinghi: Valhalla è diventato anche un grande successo per il servizio di streaming.

Eredità

The Vampire Diaries lascerà Netflix a settembre e uno degli spinoff del franchise, Gli originaliè già andato (tranne l’ultima stagione), ma Eredità dovrebbe rimanere in giro per un po’ grazie al precedente accordo Netflix/CW. Al momento puoi guardare tutte e quattro le stagioni della serie, che segue la figlia di Klaus Mikaelson, Hope Mikaelson.

Hope frequenta il collegio Salvatore insieme ad altri adolescenti soprannaturali, ma è la prima del suo genere, un tribrido, ovvero una strega, un vampiro e mannaro. La serie segue le avventure di lei e delle sue amiche mentre cercano di tenere a bada il male e combattere ogni sorta di mostri nel processo. A differenza della serie dei due genitori, Eredità ha più di un formato mostro della settimana per distinguerlo.

Meglio chiamare Saulo

Meglio chiamare Saulo è lo spin-off acclamato dalla critica di Breaking Bad, un’altra acclamata serie spesso considerata uno dei migliori programmi televisivi di tutti i tempi. La serie si è conclusa di recente e la sesta stagione non è ancora disponibile su Netflix, ma dovrebbe arrivare entro il prossimo anno.

Almeno per ora, puoi guardare i primi cinque ed essere coinvolto quando la stagione 6 inizierà finalmente a trasmettere. Questo dramma legale è uno spin-off, prequel e sequel di Breaking Bad e segue il personaggio di Bob Odenkirk, Jimmy McGill, mentre si trasforma nell’egocentrico avvocato difensore criminale Saul Goodman.

Narcos: Messico

Originariamente, Narcos: Messico è stato sviluppato come continuazione della serie originale Netflix Narcosma poi è stato riproposto in uno dei numerosi spettacoli spin-off ora disponibili sul servizio.

In Narcos: Messico, gli spettatori vengono riportati all’inizio della moderna guerra alla droga, quando il mondo del traffico era più caotico e disorganizzato. Ambientata negli anni ’80, la serie segue Felix Gallardo dopo che ha preso il controllo del cartello di Guadalajara e ha cercato di costruire un impero. La serie è interpretata da Michael Peña e Diego Luna.

L’ossessione di Bly Manor

Tecnicamente, L’ossessione di Bly Manor non è davvero uno spin-off, è più una continuazione o un seguito L’ossessione di Hill Housema lo sto contando comunque qui perché… abbastanza vicino.

Piace Casa di collina, Maniero Bly è basato su una classica storia dell’orrore, questa volta un romanzo di Henry James Il giro di vite. Una giovane donna americana (Victoria Pedretti) viene assunta come ragazza alla pari per due bambini che vivono nel maniero di campagna di Bly Manor, ignari che la casa è infestata dai fantasmi.

The Witcher: Origine del sangue

Anche se non ancora rilasciato, The Witcher: Origine del sangue è una serie spinoff e prequel molto attesa legata al principale di Netflix Stregone serie.

Il nuovo spettacolo non ha ancora una data di uscita, ma le voci suggeriscono fortemente che arriverà entro la fine dell’anno, probabilmente puntando a una data di uscita a dicembre, o addirittura a Natale, al posto di Lo stregoneIl posto dal momento che la stagione 3 sta ancora girando.

Origine del sangue sarà ambientato 1200 anni prima degli eventi della serie dei genitori e descriverà la creazione del primo Witcher, oltre ad esplorare l’antica civiltà elfica.

Risorse umane

Risorse umane è una sitcom animata per adulti e spinoff della serie animata di lunga data Grande bocca. Risorse umane si concentra su alcune delle parti migliori di Big Mouth, i mostri. Per alcuni, Grande boccaLe battute grossolane e talvolta esplicite e i contenuti relativi ai pre-adolescenti possono essere un po’ difficili da digerire.

La maggior parte dei fan dello show genitore ama i mostri ormonali, i maghi della vergogna e varie altre creature che aiutano gli umani con le loro emozioni più dei personaggi umani. Risorse umane prende tutte le parti migliori di Grande bocca e lascia che quei mostri e quelle creature si scatenino! Lo spettacolo è già stato rinnovato per una seconda stagione.

Estate nera

Estate nera è uno spin-off della serie Syfy Z nazione, anche se i due sono molto lontanamente imparentati. Non è necessario che tu abbia guardato Z nazione per dare un’occhiata a questo spettacolo.

Estate nera è una serie drammatica tesa e apocalittica che non perde tempo a spingere gli spettatori direttamente nella violenza degli zombi. Lo spettacolo ha due stagioni su Netflix in questo momento, con la seconda stagione in uscita nel 2021. Non è ancora chiaro se Netflix lo rinnoverà per una terza stagione o se è stato tranquillamente cancellato.

Racconti della città

Come un paio di altri spettacoli menzionati qui, Racconti della città non lo è tecnicamente uno spettacolo spin-off, è più una continuazione in quanto è basato sui romanzi con lo stesso nome di Armistead Maupin.

Ci sono molti altri adattamenti, come la serie del 1993 e i suoi sequel, Di più Racconti della città e Ulteriori racconti della città. Molti degli attori delle produzioni originali sono tornati per riprendere i loro ruoli in questa serie Netflix del 2019, con Laura Linney ed Elliot Page.

Tutto americano: ritorno a casa

Tutti americani ha ottenuto un notevole aumento di spettatori da Netflix da quando lo spettacolo ha iniziato lo streaming lì grazie al vecchio accordo Netflix/CW. Tutti americani sta per entrare nella sua quinta stagione e sta ancora andando forte, abbastanza forte da giustificare una serie spin-off chiamata Tutto americano: ritorno a casa che è stato anche rinnovato di recente per una seconda stagione.

Si credeva che Ritorno a casa sarebbe andato a HBO Max a causa della scadenza del vecchio accordo CW/Netflix, ma sembra che Netflix abbia deciso di concedere in licenza lo spinoff, probabilmente perché Tutti americani ottiene ottimi voti sulla piattaforma di streaming. Quindi, anche se non è chiaro per quanto tempo Ritorno a casa (o qualsiasi stagione futura) rimarrà su Netflix, ti consiglio di provarlo ora in modo da poter essere aggiornato prima delle anteprime della seconda stagione in ottobre!

Quale di questi programmi spin-off su Netflix ami di più?